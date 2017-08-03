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14:22 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии намерены заняться созданием платных парковок и урегулировать общественные перевозки

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Госкомитет Башкортостана по транспорту и дорожному хозяйству подготовил «дорожную карту» по дальнейшему развитию транспортной отрасли региона.

Источник: Башинформ

«Республика Башкортостан и ее транспортный комплекс, конечно, самодостаточны, но мы считаем, что в нашей перспективной работе необходимо оживить, модернизировать транспортную отрасль, — заявил агентству “Башинформ” председатель Госкомтранса Башкортостана Тимур Мухаметьянов. — В первую очередь речь идет о развитии скоростных видов общественного транспорта в Уфе, регулировании общественных перевозок в целом по республике, введении единой транспортной карты, регулировании таксомоторной деятельности, создании платных парковок. Всё это нам предстоит сделать».

Как сообщил глава ведомства, в настоящее время «дорожная карта», рассчитанная на 2017−2018 годы, находится на согласовании в правительстве.

«К марту 2018 года мы планируем подготовить перечень нормативно-правовых актов для того, чтобы начать уже полномасштабную, полноформатную реализацию мероприятий в практическом плане тех направлений, которые поставлены перед нами руководством республики и Минтрансом России», — сообщил Тимур Мухаметьянов.

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