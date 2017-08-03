В Башкирии намерены заняться созданием платных парковок и урегулировать общественные перевозки

Источник: Башинформ

«Республика Башкортостан и ее транспортный комплекс, конечно, самодостаточны, но мы считаем, что в нашей перспективной работе необходимо оживить, модернизировать транспортную отрасль, — заявил агентству “Башинформ” председатель Госкомтранса Башкортостана Тимур Мухаметьянов. — В первую очередь речь идет о развитии скоростных видов общественного транспорта в Уфе, регулировании общественных перевозок в целом по республике, введении единой транспортной карты, регулировании таксомоторной деятельности, создании платных парковок. Всё это нам предстоит сделать».

Как сообщил глава ведомства, в настоящее время «дорожная карта», рассчитанная на 2017−2018 годы, находится на согласовании в правительстве.