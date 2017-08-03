В Ростове бензин подорожал на 0,4%

В Краснодаре эта цена составила 38,1 руб., в Майкопе — 39,1 руб., самая высокая средняя цена зафиксирована в Симферополе — 40,36 руб.



Средняя цена бензина АИ-95 в Ростове составляет 41,1 руб., увеличение составило 0,4%. В Краснодаре литр бензина стоит 41,1 руб., в Майкопе — 39,1 руб., в Севастополе — 44,84 руб. Цена за литр дизельного топлива в Ростове составляет 36,95 руб.