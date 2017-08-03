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15:48 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове бензин подорожал на 0,4%

По данным Ростовстата, в донском регионе средняя цена за литр бензина автомобильной марки АИ-92 составляет 38,1 руб., что на 0,4% выше, чем в прошлом месяце.

В Краснодаре эта цена составила 38,1 руб., в Майкопе — 39,1 руб., самая высокая средняя цена зафиксирована в Симферополе — 40,36 руб.

Средняя цена бензина АИ-95 в Ростове составляет 41,1 руб., увеличение составило 0,4%. В Краснодаре литр бензина стоит 41,1 руб., в Майкопе — 39,1 руб., в Севастополе — 44,84 руб. Цена за литр дизельного топлива в Ростове составляет 36,95 руб.

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