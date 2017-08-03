Мэр Воронежа поручил ускорить реконструкцию развязки на Антонова-Овсеенко
Плотный график работ зимой позволит сдать объект раньше декабря 2018 года.
Плотный график работ зимой позволит сдать объект раньше декабря 2018 года.
Мэр Воронежа Александр Гусев поручил составить отдельный график работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц 9 Января — Героев Сибиряков —
Работы на объекте выполняет подрядная организация ООО «Дорожное строительство и ремонт», зарегистрированная в Московской области. На обновление транспортной развязки за счет кредитов регионального дорожного фонда выделили более 660 млн рублей. Исполняющий обязанности руководителя городского управления дорожного хозяйства Олег Котов доложил мэру о завершении устройства подземной кабельной линии и перекладки одного из водоводов. Выполняется переустройство еще двух водоводов. Началось строительство путепровода через железнодорожные пути (съезд с улицы
— Надо попробовать ускориться. Понятно, что зимой работы идут медленнее, не все виды работ можно выполнять, но то, что от погодных условий не зависит — необходимо делать в полном объеме
Контекст Реконструкция развязки началась в январе 2017 года, а путепровод на 9 Января закрыли для транспорта 15 марта, что спровоцировало многокилометровые пробки на окружной дороге. Губернатор Алексей Гордеев назвал проработку проекта реконструкции некачественной и поручил скорректировать график работ на окружной. Мэрия Воронежа
В мае мэрия сообщила об изменении сроков реконструкции развязки. У подрядчика возникла необходимость усовершенствовать проект, разработанный еще в 2013 году. За четыре года появилось много коммуникаций, перенос которых в проекте не учли.
По плану городских властей, реконструкция развязки сформирует полноценную окружную дорогу, ликвидирует кольцевое движение, позволит повысить пропускную способность транспортного узла и даст возможность эффективно развивать транспортную инфраструктуру правобережной части города.