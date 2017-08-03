Мэр Воронежа поручил ускорить реконструкцию развязки на Антонова-Овсеенко

Источник: РИА "Воронеж"

Мэр Воронежа Александр Гусев поручил составить отдельный график работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц 9 Января — Героев Сибиряков — Антонова-Овсеенко зимой. Реконструкция должна завершиться в декабре 2018 года. Однако составление «более плотного графика на зимний период» позволит сдать объект «чуть раньше», отметил Александр Гусев во время инспектирования работ в четверг, 3 августа.

Работы на объекте выполняет подрядная организация ООО «Дорожное строительство и ремонт», зарегистрированная в Московской области. На обновление транспортной развязки за счет кредитов регионального дорожного фонда выделили более 660 млн рублей. Исполняющий обязанности руководителя городского управления дорожного хозяйства Олег Котов доложил мэру о завершении устройства подземной кабельной линии и перекладки одного из водоводов. Выполняется переустройство еще двух водоводов. Началось строительство путепровода через железнодорожные пути (съезд с улицы Антонова-Овсеенко в направлении Семилук), идет монтаж опор новых путепроводов. Строительство первого путепровода — из города в сторону Семилук — планируют завершить в конце октября 2017 года, второго (из Семилук в город) — в конце ноября того же года. Работы идут по графику.

— Надо попробовать ускориться. Понятно, что зимой работы идут медленнее, не все виды работ можно выполнять, но то, что от погодных условий не зависит — необходимо делать в полном объеме Александр Гусев мэр Воронежа

Контекст Реконструкция развязки началась в январе 2017 года, а путепровод на 9 Января закрыли для транспорта 15 марта, что спровоцировало многокилометровые пробки на окружной дороге. Губернатор Алексей Гордеев назвал проработку проекта реконструкции некачественной и поручил скорректировать график работ на окружной. Мэрия Воронежа из-за жалоб горожан сократила срок работ по реконструкции развязки. Путепровод на улице 9 Января решили отремонтировать не к декабрю 2017 года, как планировалось, а в сентябре-октябре. Ожидалось, что ускорение ремонта позволит на два-три месяца сократить срок перекрытия путепровода и улицы Антонова-Овсеенко.

В мае мэрия сообщила об изменении сроков реконструкции развязки. У подрядчика возникла необходимость усовершенствовать проект, разработанный еще в 2013 году. За четыре года появилось много коммуникаций, перенос которых в проекте не учли.