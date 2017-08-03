Первый индустриальный парк начал свою работу в Заволжье

Первый в области индустриальный парк начал работу в Заволжье

Сеть индустриальных парков строится в Нижегородской области. Об этом на заседании Нижегородской Ассоциации Промышленников и Предпринимателей заявил губернатор Валерий Шанцев.



Индустриальный парк — это специально организованная для размещения новых производств территория. В этом году такая площадка начала работать в Заволжье.



На территории области планируется построить еще 10 таких парков. По данным Росстата, по итогам января-мая 2017 года прирост промышленного производства в Нижегородской области составил 6,9%. Данный показатель почти в 4 раза превышает среднероссийский уровень.



В связи с ростом промышленного производства зафиксирован рост заработных плат, по данным Нижегородстата, доход населения региона в июне увеличился на 12%.