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14:13 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Первый индустриальный парк начал свою работу в Заволжье

На территории области планируется построить еще 10 таких парков.

Источник: Reuters

Первый в области индустриальный парк начал работу в Заволжье
Сеть индустриальных парков строится в Нижегородской области. Об этом на заседании Нижегородской Ассоциации Промышленников и Предпринимателей заявил губернатор Валерий Шанцев.

Индустриальный парк — это специально организованная для размещения новых производств территория. В этом году такая площадка начала работать в Заволжье.

На территории области планируется построить еще 10 таких парков. По данным Росстата, по итогам января-мая 2017 года прирост промышленного производства в Нижегородской области составил 6,9%. Данный показатель почти в 4 раза превышает среднероссийский уровень.

В связи с ростом промышленного производства зафиксирован рост заработных плат, по данным Нижегородстата, доход населения региона в июне увеличился на 12%.

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