Калачеевский хлебозавод задолжал работникам 17 миллионов рублей

43 миллиона рублей долгов по заработной плате помогли вернуть прокуроры в первом полугодии — такие данные они сегодня озвучили на региональной коллегии. В частности, удалось решить проблему с сотрудниками завода «Рудгормаш» — в надзорном ведомтсве заявили о том, что все долги перед ними закрыты.

В отношении виновных в задержке заработной платы по материалам прокуроров возбуждено 3 уголовных и 70 административных дел.

Сейчас самый крупный неплательщик в области — это Калачеевский хлебозавод. Предприятие задолжало работникам почти 17 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, генеральный директор сейчас находится под домашним арестом. На заводе началась процедура банкротства.

Юрий Немкин, заместитель прокурора Воронежской области:

«В рамках уголовного дела следственное Управление ориентировано нами на то, чтобы уделить внимание не только самому уголовному преследованию этого лица, но и все возможные, предусмотренные законодательством меры, чтобы были направлены именно на погашение теперь уже ущерба в результате совершенного преступления».

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