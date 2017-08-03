В Воронежской области началось строительство обхода Лосево и Павловска

Источник: РИА "Воронеж"

Компания ООО «Трансстроймеханизация» приступила к строительству дороги в обход Лосево и Павловска на участке км 633 — км 715 трассы М4 «Дон». Памятную капсулу в честь начала строительства заложили в четверг, 3 августа. В церемонии приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, председатель правления компании «Росавтодор» Сергей Кельбах и генеральный директор ООО «Трансстроймеханизация» Борис Сакун. Гости подписали послание для закладки и замуровали капсулу в бетонном основании.

Алексей Гордеев поблагодарил компанию «Росавтодор» за сотрудничество и выразил надежду на скорое завершение строительства участка.

— Уверен, что все будет выполнено очень качественно, — подчеркнул губернатор.

Председатель правления «Росавтодора» Сергей Кельбах отметил эффективность сотрудничества с Воронежской областью.

— Мы действительно заложили очень правильный фундамент несколько лет назад. Не с каждым субьектом складывается такое эффективное и доверительное сотрудничество, — отметил Кельбах.

Госкорпорация «Автодор» начала поиск подрядчика для строительства участка дороги М4 «Дон» в обход села Лосево и Павловска в августе 2016 года. Заявки на аукцион подали компании Донаэродорстрой и «Трансстроймеханизация». В аукционе победило ООО «Трансстроймеханизация». Представители «Автодора» подписали контракт с подрядчиком в декабре 2016 года. Стоимость объекта оценивалась в 62 млрд рублей. Работы начались весной 2017 года. Строительство планируют закончить в 2020 году.

К концу июня 2017 года завершилось разминирование территории, заканчивались охранно-археологические мероприятия, проводилось устройство земляного полотна, строительство водопропускных труб. В работах задействовали более 350 человек и 1117 единиц техники.

Дорога через Лосево — самый загруженный участок в Воронежской области. В период летних отпусков автомобильные заторы на трассе растягиваются на несколько километров.

Строительство обхода Лосево и Павловска является третьим масштабным инвестпроектом на территории Воронежской области после реконструкции трассы М4 на участке км 492 — км 517 в обход Воронежа и строительства участка км 517 — км 544 (обход села Новая Усмань и села Рогачевка). Общий размер инвестиций, вложенных в развитие автодороги М4 «Дон» на территории Воронежской области с 2011—2020 годы, составит более 95 млрд рублей.

Справка РИА «Воронеж»

Федеральная автодорога М4 «Дон» в пределах Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областей имеет протяженность 980,3 км (эксплуатируемых на платной основе участков — около 538 км). В Воронежской области протяженность трассы составляет 346,7 км, в том числе на платной основе — 144,5 км.

Средняя суточная интенсивность движения по М4 «Дон» за 2016 год составила 25,9 тыс. автомобилей в сутки, максимальная интенсивность в июле 2016 года достигла 84,3 тыс. автомобилей в сутки.