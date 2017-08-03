В Челябинской области соцработникам поднимут зарплату к концу года

На Южном Урале зарплату социальным работникам поднимут да конца года, сообщают в пресс-службе министерства социальных отношений.

«В рамках исполнения Указа Президента России и выполнения “дорожной карты” у нас ведется планомерная работа по повышению зарплат социальным работникам, в настоящее время целевой показатель по зарплате социальных работников составляет 77%, к концу года он вырастет до 80% от среднемесячного дохода по Челябинской области», — поясняет министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.