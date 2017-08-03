Нацбанк РК приостановил лицензию Delta Bank на прием депозитов
АСТАНА, 3 авг — Sputnik. Лицензия на прием депозитов физических и юридических лиц приостановлена постановлением Нацбанка РК до ноября 2017 года.
АСТАНА, 3 авг — Sputnik. Лицензия на прием депозитов физических и юридических лиц приостановлена постановлением Нацбанка РК до ноября 2017 года.
«Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 152 от 31 июля 2017 года с 4 августа 2017 года приостановлено действие лицензии на прием депозитов физических и юридических лиц, открытие банковских счетов физических и юридических лиц АО Delta Bank сроком до 1 ноября 2017 года включительно, — говорится в сообщении Нацбанка.
Сообщается, что решение принято в рамках надзорного реагирования на отдельные нарушения банком требований банковского законодательства и необходимости улучшения систем внутреннего контроля.
Лицензия приостановлена на привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физических и юридических лиц и не касается обслуживания действующих депозитов и клиентов банка.
По состоянию на 1 июля 2017 года объем принятых депозитов физических лиц АО «Delta Bank» составляет 0,25 миллиарда тенге, депозиты юридических лиц составляют 85,6 миллиарда тенге. Доля депозитного портфеля Банка составляет 0,5% от совокупного объема депозитов банковской системы.