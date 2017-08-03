Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Правительство РФ решило обесценить рубль: санкции ему помогут-СМИ
Умеренные возлияния грозят ожирением
К Малахову опубликовали открытое обращение с предложением работы
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп»
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
«Пусть катятся»: в Киеве прощаются с желающими паспорт РФ
Эксперт о последствиях отказа РФ от сала Украины
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Die Welt объяснила, почему новые санкции - триумф Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
16:33 (мск), источник: Sputniknews.kz

Нацбанк РК приостановил лицензию Delta Bank на прием депозитов

АСТАНА, 3 авг — Sputnik. Лицензия на прием депозитов физических и юридических лиц приостановлена постановлением Нацбанка РК до ноября 2017 года.

Источник: Sputniknews.kz

«Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 152 от 31 июля 2017 года с 4 августа 2017 года приостановлено действие лицензии на прием депозитов физических и юридических лиц, открытие банковских счетов физических и юридических лиц АО Delta Bank сроком до 1 ноября 2017 года включительно, — говорится в сообщении Нацбанка.

Сообщается, что решение принято в рамках надзорного реагирования на отдельные нарушения банком требований банковского законодательства и необходимости улучшения систем внутреннего контроля.

Лицензия приостановлена на привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физических и юридических лиц и не касается обслуживания действующих депозитов и клиентов банка.

По состоянию на 1 июля 2017 года объем принятых депозитов физических лиц АО «Delta Bank» составляет 0,25 миллиарда тенге, депозиты юридических лиц составляют 85,6 миллиарда тенге. Доля депозитного портфеля Банка составляет 0,5% от совокупного объема депозитов банковской системы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Очистка севшего на мель танкера в Мангистау обойдется в 36 миллионов тенге
Казахстанский специалист вывел литовский клуб в плей-офф отбора ЛЕ
Путин предложил запретить изъятие жестких дисков при обысках
Трамп обвинил конгресс в ухудшении отношений с Россией
«Победа» разрешит бесплатный провоз рюкзаков в салоне самолета
Саакашвили ответил Порошенко на аннулирование своих паспортов
Мосгорсуд заменил на штраф наказание инвалиду Мамаеву
Песков рассказал о рыбалке Путина в Сибири
Создатели WannaCry сняли все средства с кошельков
Спорт
Кличко ушел. Великий боксер без великих боев 41-летний украинский тяжеловес, экс-чемпион мира версиям WBA, WBO, IBF и IBO Владимир Кличко объявил о завершении карьеры, которая продолжалась 21 год
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала В Москве продолжается работа над сериалом «Желтый глаз тигра»
Недвижимость
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
В России упразднили понятие «дача»
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
Дочка Игоря Николаева поразила соцсети своим сходством с папой Девочке нет и двух лет, но уже сейчас она растет точно копией известного отца, уверены поклонники.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь