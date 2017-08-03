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15:27 (мск), источник: Publika.md

Нацбанк изменил прогноз инфляции на текущий год с 6,8% до 6,5%

Нацбанк пересмотрел в сторону снижения прогноз инфляции на текущий год.

Источник: Publika.md

Нацбанк пересмотрел в сторону снижения прогноз инфляции на текущий год. По новым расчетам, индекс потребительских цен составит шесть с половиной процентов, или на три десятых процентных пункта меньше, чем прогнозировалось в первом квартале.

Предыдущий прогноз глава центробанка объяснил пересмотром цен на медуслуги, изменением тарифов на электро- и теплоэнергию, а также колебаниями на мировых рынках и последствиями апрельских снегопадов.

В будущем году НБМ прогнозирует инфляции на уровне чуть менее четырех с половиной процентов. А к началу 2019-го — три с половиной.

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