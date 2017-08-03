Нацбанк изменил прогноз инфляции на текущий год с 6,8% до 6,5%
Нацбанк пересмотрел в сторону снижения прогноз инфляции на текущий год.
Нацбанк пересмотрел в сторону снижения прогноз инфляции на текущий год.
Нацбанк пересмотрел в сторону снижения прогноз инфляции на текущий год. По новым расчетам, индекс потребительских цен составит шесть с половиной процентов, или на три десятых процентных пункта меньше, чем прогнозировалось в первом квартале.
В будущем году НБМ прогнозирует инфляции на уровне чуть менее четырех с половиной процентов. А к началу 2019-го — три с половиной.