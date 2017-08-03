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15:57 (мск), источник: Калининград.Ru

КЖД предлагает пустить прямой поезд по маршруту Петербург — Калининград — Берлин

КЖД предлагает запустить прямой поезд по маршруту Санкт-Петербург — Калининград — Берлин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу компании Виктора Голомолзина.

Источник: Калининград.Ru

— Мониторинг пассажирского сообщения говорит о том, что с точки зрения экономики возобновление поезда Калининград — Берлин вряд ли возможно. И мы предлагаем другой маршрут Берлин — Калининград — Санкт-Петербург. Технические возможности для него есть, как по инфраструктуре, так и подвижному составу, — уверен Голомолзин.

Руководитель КЖД напомнил, что уже есть российские поезда, которые на ходу меняют колёсную базу и способны продолжать движение по европейской железнодорожной колее. По его мнению, предложенный маршрут будет перспективным, потому что сейчас жители Петербурга и всего Северо-Запада вынуждены добираться до Германии через Москву и Брест.

В октябре 2016 года руководство КЖД рассматривало вопрос возобновления железнодорожного сообщения между Калининградом и Берлином. Компания мониторила ситуацию и изучала пассажиропоток.

Поезд в столицу Германии из Калининграда отменили ещё в 2013 году. Решение было связано с повышением Польшей тарифов на пассажирские перевозки. Причём это был уже не первый случай отмены рейсов в Берлин. В 2009 году продажу билетов на беспересадочный вагон также закрыли по инициативе польской стороны. Из-за экономических проблем им пришлось отменить поезд Варшава — Берлин, к которому прицепляли калининградский состав.

Однако в 2010 году решение проблемы нашли. Руководство РЖД, польской и немецкой железных дорог провело переговоры, по итогам которых сообщение в летне-осеннее время возобновили. В 2011 году, несмотря на низкое количество пассажиров рейса, руководство КЖД заявляло, что маршрут Калининград — Берлин не будут отменять.

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