КЖД предлагает пустить прямой поезд по маршруту Петербург — Калининград — Берлин

Источник: Калининград.Ru

— Мониторинг пассажирского сообщения говорит о том, что с точки зрения экономики возобновление поезда Калининград — Берлин вряд ли возможно. И мы предлагаем другой маршрут Берлин — Калининград — Санкт-Петербург. Технические возможности для него есть, как по инфраструктуре, так и подвижному составу, — уверен Голомолзин.

Руководитель КЖД напомнил, что уже есть российские поезда, которые на ходу меняют колёсную базу и способны продолжать движение по европейской железнодорожной колее. По его мнению, предложенный маршрут будет перспективным, потому что сейчас жители Петербурга и всего Северо-Запада вынуждены добираться до Германии через Москву и Брест.

В октябре 2016 года руководство КЖД рассматривало вопрос возобновления железнодорожного сообщения между Калининградом и Берлином. Компания мониторила ситуацию и изучала пассажиропоток.

Поезд в столицу Германии из Калининграда отменили ещё в 2013 году. Решение было связано с повышением Польшей тарифов на пассажирские перевозки. Причём это был уже не первый случай отмены рейсов в Берлин. В 2009 году продажу билетов на беспересадочный вагон также закрыли по инициативе польской стороны. Из-за экономических проблем им пришлось отменить поезд Варшава — Берлин, к которому прицепляли калининградский состав.