КЖД предлагает пустить прямой поезд по маршруту Петербург — Калининград — Берлин
КЖД предлагает запустить прямой поезд по маршруту
КЖД предлагает запустить прямой поезд по маршруту
— Мониторинг пассажирского сообщения говорит о том, что с точки зрения экономики возобновление поезда Калининград — Берлин вряд ли возможно. И мы предлагаем другой маршрут Берлин — Калининград —
Руководитель КЖД напомнил, что уже есть российские поезда, которые на ходу меняют колёсную базу и способны продолжать движение по европейской железнодорожной колее. По его мнению, предложенный маршрут будет перспективным, потому что сейчас жители Петербурга и всего
В октябре 2016 года руководство КЖД рассматривало вопрос возобновления железнодорожного сообщения между Калининградом и Берлином. Компания мониторила ситуацию и изучала пассажиропоток.
Поезд в столицу Германии из Калининграда отменили ещё в 2013 году. Решение было связано с повышением Польшей тарифов на пассажирские перевозки. Причём это был уже не первый случай отмены рейсов в Берлин. В 2009 году продажу билетов на беспересадочный вагон также закрыли по инициативе польской стороны.
Однако в 2010 году решение проблемы нашли. Руководство РЖД, польской и немецкой железных дорог провело переговоры, по итогам которых сообщение в