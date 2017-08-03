В Крыму обещают не повышать цены на жизненно важные лекарства

«Цены на жизненно важные лекарственные препараты контролируются и Минздравом РФ, и Росздравнадзором. Также мы подписали меморандум с Росздравнадзором по контролю цен в наших аптеках на жизненно важные лекарства. Эта наценка контролируется со всех сторон, поэтому повышения цен на жизненно важные лекарства не будет и наценка увеличиваться не будет», — заверил замминистра.