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16:19 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму обещают не повышать цены на жизненно важные лекарства

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости (Крым). Наценка на жизненно важные лекарственные средства в аптеках Крыма в ближайшее время не будет повышаться. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе заявил заместитель министра здравоохранения РК Николай Деркач.

Источник: РИА "Новости"

«Цены на жизненно важные лекарственные препараты контролируются и Минздравом РФ, и Росздравнадзором. Также мы подписали меморандум с Росздравнадзором по контролю цен в наших аптеках на жизненно важные лекарства. Эта наценка контролируется со всех сторон, поэтому повышения цен на жизненно важные лекарства не будет и наценка увеличиваться не будет», — заверил замминистра.

По данным Росздравнадзора, в минувшем году рост цен на жизненно важные лекарства составил 1,5%. Розничные цены на медикаменты, не включенные в перечень жизненно важных препаратов, за тот же период повысились на 7,4%.

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