Ремонт улицы 39-й Гвардейской завершится в Волгограде в сентябре
Специалисты обновят улицу 39-ю Гвардейскую в Волгограде в сентябре.
Специалисты обновят улицу 39-ю Гвардейскую в Волгограде в сентябре.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в настоящее время дорожники восстанавливают подпорную стенку тротуара и люки колодцев. Кроме того, подрядчик уже заменил бортовой камень, срезала старое дорожное полотно, выполнила устройство выравнивающего слоя асфальтобетона.
«После восстановления подпорной стенки специалисты обновят дорожку и установят на данном участке турникет для безопасности пешеходов», — отметили в мэрии.