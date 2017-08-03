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16:27 (мск), источник: АиФ Волгоград

Ремонт улицы 39-й Гвардейской завершится в Волгограде в сентябре

Специалисты обновят улицу 39-ю Гвардейскую в Волгограде в сентябре.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в настоящее время дорожники восстанавливают подпорную стенку тротуара и люки колодцев. Кроме того, подрядчик уже заменил бортовой камень, срезала старое дорожное полотно, выполнила устройство выравнивающего слоя асфальтобетона.

«После восстановления подпорной стенки специалисты обновят дорожку и установят на данном участке турникет для безопасности пешеходов», — отметили в мэрии.

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