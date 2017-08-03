Движение через мост на ул. Озерова откроют в пятницу утром

По словам чиновника, перед открытием состоится тестовое испытание, которое проведёт проектировщик из Воронежа Александр Прокофьев. На 9:00 назначено торжественное открытие путепровода, после чего по нему поедут автомобили. Всего на мосту три полосы (две по направлении к ул. Гаражной, две — к ул. Мусорского).