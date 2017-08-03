Движение через мост на ул. Озерова откроют в пятницу утром
Движение через мост на ул. Озерова откроют в пятницу утром. Об этом в четверг, 3 августа, журналистам сообщил глава города Александр Ярошук.
Движение через мост на ул. Озерова откроют в пятницу утром. Об этом в четверг, 3 августа, журналистам сообщил глава города Александр Ярошук.
По словам чиновника, перед открытием состоится тестовое испытание, которое проведёт проектировщик из Воронежа Александр Прокофьев. На 9:00 назначено торжественное открытие путепровода, после чего по нему поедут автомобили. Всего на мосту три полосы (две по направлении к ул. Гаражной, две — к ул. Мусорского).
Мост закрыли на ремонт в середине апреля. По итогам открытого аукциона муниципальный контракт на проведение ремонта путепровода заключён с ООО «ТермоПластКомпозит». Эта подрядная организация ремонтировала путепроводы на ул. Железнодорожной и ул. Аллея Смелых. За ремонт моста на ул. Озерова власти города заплатят 36,3 миллиона рублей.