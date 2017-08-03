До конца года в Башкирии построят 58 километров сельских дорог

Источник: Башинформ

Суммарная протяженность подъездов превышает 58 километров.

Как сообщили в Госкомтрансе региона, дорожные работы ведутся сейчас в Альшеевском, Балтачевском, Благоварском, Буздякском, Бураевском, Давлекановском, Зилаирском, Илишевском, Караидельском, Салаватском и Стерлитмакском районах.

«Программа очень большая, ее стоимость превышает миллиард рублей. Из них 634 миллиона рублей поступили из федерального бюджета. Деньги уже находятся в муниципалитетах. До конца сезона-2017 все объекты должны быть сданы в эксплуатацию. Дороги должны работать для населения», — поставил задачу заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Ильяс Муниров.