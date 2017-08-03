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16:16 (мск), источник: ИА Башинформ

До конца года в Башкирии построят 58 километров сельских дорог

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий» строятся 14 подъездов к населенным пунктам. Они соединят их с дорогами с твердым покрытием.

Источник: Башинформ

Суммарная протяженность подъездов превышает 58 километров.

Как сообщили в Госкомтрансе региона, дорожные работы ведутся сейчас в Альшеевском, Балтачевском, Благоварском, Буздякском, Бураевском, Давлекановском, Зилаирском, Илишевском, Караидельском, Салаватском и Стерлитмакском районах.

«Программа очень большая, ее стоимость превышает миллиард рублей. Из них 634 миллиона рублей поступили из федерального бюджета. Деньги уже находятся в муниципалитетах. До конца сезона-2017 все объекты должны быть сданы в эксплуатацию. Дороги должны работать для населения», — поставил задачу заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Ильяс Муниров.

Всего с начала действия программы, или с начала 2011 года, в республике построено 55 подъездных дорог к селам и деревням.

Комментарии
1
Алексей Чернов
это такая капля в море
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