В Челябинске закрывают старую свалку

Источник: УралИнформБюро

Главный полигон Челябинска, функционирующий с середины прошлого года, могут закрыть по решению суда. Региональное управление Росприроднадзора направило соответствующий иск в Арбитражный суд Южного Урала.

«В отношении МУП “Горэкоцентр” составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 14.1 (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением). Данный протокол вместе с материалами внеплановой проверки направлен в суд для рассмотрения», — сообщил «Уралинформбюро» заместитель руководителя Управления Росприроднадзора по Челябинской области Владислав Коробкин.

По его словам, одно из основных нарушений — это отсутствие у работников МУПа профессиональной подготовки по работе с отходами 1−4 класса опасности, что, в свою очередь, не обеспечивает надлежащего обращения с отходами в соответствии с требованиями законодательства.

«Когда проверка инициировалась, на свалке происходило возгорание отходов, что негативно отразилось на состоянии природной среды в Челябинске. Она итак далека от идеальной», — уточнил замруководителя.

Виновным грозит наложение штрафа от 20 до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Между тем, если свалку закроют, вывозить челябинский мусор будет некуда — нового полигона пока нет.

Столица Южного Урала — единственный в России мегаполис, на территории которого размещен полигон ТБО.

Свалка в Металлургическом районе появилась в 1949 году. На сегодняшний день ее площадь составляет 80 гектаров, за период эксплуатации полигона туда вывезли 11 миллионов тонн отходов.

27 июня 2017 года на городской свалке Челябинска вспыхнул пожар. Мусор горел несколько суток. Дым окутал весь город, жители жаловались на то, что в некоторых районах невозможно дышать.