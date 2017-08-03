УФАС нашло нарушения в действиях департамента дорог и транспорта Перми.

Нарушение заключается в дискриминации условий деятельности перевозчиков.

Некоторые пермские перевозчики используют систему учёта проезда пассажиров с электронными социальными проездными, отличающуюся от системы оператора электронных льготных проездных документов (ЭЛПД) (оператором является МКУ «Гортранс»). Сотрудники УФАС установили, что несмотря на то, что принцип работы системы аналогичный, перевозчики не получали субсидии на возмещение доходов, недополученных за перевозку пассажиров-льготников.

Как сообщает пресс-служба пермского УФАС, согласно федеральному закону, для перевозчиков не предусмотрены ограничения технических требований к системам учёта. По словам антимонопольщиков, из-за действий городского департамента дорог и транспорта, у трети перевозчиков Перми ущемляются права.

Пермское УФАС вынесло предупреждение департаменту. Согласно ему, они должны прекратить дискриминацию перевозчиков до 8 августа. Ранее подаваемые заявления организаций на получение субсидий должны быть рассмотрены повторно.