УФАС нашло нарушения в действиях департамента дорог и транспорта Перми.
Нарушение заключается в дискриминации условий деятельности перевозчиков.
Некоторые пермские перевозчики используют систему учёта проезда пассажиров с электронными социальными проездными, отличающуюся от системы оператора электронных льготных проездных документов (ЭЛПД) (оператором является МКУ «Гортранс»). Сотрудники УФАС установили, что несмотря на то, что принцип работы системы аналогичный, перевозчики не получали субсидии на возмещение доходов, недополученных за перевозку
Как сообщает
Пермское УФАС вынесло предупреждение департаменту. Согласно ему, они должны прекратить дискриминацию перевозчиков до 8 августа. Ранее подаваемые заявления организаций на получение субсидий должны быть рассмотрены повторно.
Напомним, в феврале несколько пермских перевозчиков подали в УФАС жалобу на городскую администрацию. В ней они заявили, что горадминистрация не указала конкретные технические требования к программному обеспечению приборов системы учёта пассажиров.