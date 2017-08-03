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16:45 (мск), источник: Sputniknews.kz

Эксперт: девальвацию тенге ускорит госпрограмма поддержки банков

АСТАНА, 3 авг — Sputnik. В августе, и так не самом удачном месяце для казахстанской экономики, аналитики запустили новую волну разговоров о вероятном скором падении тенге.

Источник: Sputniknews.kz

«Отдельного разговора заслуживает начинающаяся в этом году программа Нацбанка по докапитализации и по оздоровлению банковского сектора, объявленная 11 июля заместителем председателя Нацбанка Олегом Смоляковым — на сумму 500 миллиардов тенге в течение 15 лет», — сказал шеф-аналитик группы компаний TeleTrade Петр Пушкарев.

Как считает эксперт, благие намерения Нацбанка могут закончиться не очень хорошо. При наилучшем варианте реализации программы выделяемые 500 миллиардов тенге не должны существенно подстегнуть инфляцию, и вызывать девальвацию — хотя возможен эффект «девальвации плацебо», когда ценники будут реагировать на анонс и запуск программы, не дожидаясь момента, когда деньги попадут и заработают как-то в реальном секторе.

Но может реализоваться и худший вариант. Если не будет строгого контроля со стороны регулятора, то деньги попадут на валютный рынок и тогда случится резкая девальвация тенге.

«Если все бесконтрольно выдать в тенге, то может случиться девальвация, когда деньги попадут на валютный рынок», — сказал Пушкарев и привел в пример российский опыт, который он считает весьма удачным.

«В России банкам для спасения выдавали кредит не в рублях, а в валюте. Причем сумма была колоссальная — почти 30 миллиардов долларов, а процент был ничтожный. И один большой банк, который сейчас не очень хорошо себя чувствует, тогда набрал более 20 миллиардов долларов и очень неплохо их прокрутил, но прокрутил с пользой для валютного курса. Банки стали зарабатывать не на том, что делали раньше, когда им давали рубли и они шли покупать валюту, в результате чего валюта росла как на дрожжах, а рубль падал. Тогда все произошло наоборот и стало выгодно вкладываться в рубли».

Впрочем, как подчеркнул Пушкарев, Национальный банк Казахстана, вероятно, применит механизм, который не позволит этим деньгам попасть на валютный рынок и деньги будут задействованы для переформатирования портфелей, либо на кредитование реальных проектов в экономике страны.

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