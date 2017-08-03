Эксперт: девальвацию тенге ускорит госпрограмма поддержки банков
АСТАНА, 3 авг — Sputnik. В августе, и так не самом удачном месяце для казахстанской экономики, аналитики запустили новую волну разговоров о вероятном скором падении тенге.
АСТАНА, 3 авг — Sputnik. В августе, и так не самом удачном месяце для казахстанской экономики, аналитики запустили новую волну разговоров о вероятном скором падении тенге.
«Отдельного разговора заслуживает начинающаяся в этом году программа Нацбанка по докапитализации и по оздоровлению банковского сектора, объявленная 11 июля заместителем председателя Нацбанка Олегом Смоляковым — на сумму 500 миллиардов тенге в течение 15 лет», — сказал
Как считает эксперт, благие намерения Нацбанка могут закончиться не очень хорошо. При наилучшем варианте реализации программы выделяемые 500 миллиардов тенге не должны существенно подстегнуть инфляцию, и вызывать девальвацию — хотя возможен эффект «девальвации плацебо», когда ценники будут реагировать на анонс и запуск программы, не дожидаясь момента, когда деньги попадут и заработают
Но может реализоваться и худший вариант. Если не будет строгого контроля со стороны регулятора, то деньги попадут на валютный рынок и тогда случится резкая девальвация тенге.
«Если все бесконтрольно выдать в тенге, то может случиться девальвация, когда деньги попадут на валютный рынок», — сказал Пушкарев и привел в пример российский опыт, который он считает весьма удачным.
«В России банкам для спасения выдавали кредит не в рублях, а в валюте. Причем сумма была колоссальная — почти 30 миллиардов долларов, а процент был ничтожный. И один большой банк, который сейчас не очень хорошо себя чувствует, тогда набрал более 20 миллиардов долларов и очень неплохо их прокрутил, но прокрутил с пользой для валютного курса. Банки стали зарабатывать не на том, что делали раньше, когда им давали рубли и они шли покупать валюту, в результате чего валюта росла как на дрожжах, а рубль падал. Тогда все произошло наоборот и стало выгодно вкладываться в рубли».
Впрочем, как подчеркнул Пушкарев, Национальный банк Казахстана, вероятно, применит механизм, который не позволит этим деньгам попасть на валютный рынок и деньги будут задействованы для переформатирования портфелей, либо на кредитование реальных проектов в экономике страны.