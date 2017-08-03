Молдавский лей ожидают изменения

«Эксперты отмечают необходимость качественных и прочных банкнот. Многие страны переходят на полимер. Швейцария, Великобритания, например. Мы изучим не только опыт Румынии, но и опыт этих стран. Возможно, на монетах и банкнотах кроме господаря появятся и другие отличительные элементы», — заявили в НБМ, пишет vesti.md.