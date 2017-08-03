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17:06 (мск), источник: Actualitati.md

Молдавский лей ожидают изменения

По заявлениям Центробанка, уже через три года дизайн молдавской валюты будет не узнать.

Источник: Actualitati.md

В процессе подготовки макетов для будущего дизайна валюты обещают учитывать и мнения граждан.

«Эксперты отмечают необходимость качественных и прочных банкнот. Многие страны переходят на полимер. Швейцария, Великобритания, например. Мы изучим не только опыт Румынии, но и опыт этих стран. Возможно, на монетах и банкнотах кроме господаря появятся и другие отличительные элементы», — заявили в НБМ, пишет vesti.md.

Впервые деньги из полимера ввела в оборот Австралия в 1988 году.

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