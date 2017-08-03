Молдавский лей ожидают изменения
По заявлениям Центробанка, уже через три года дизайн молдавской валюты будет не узнать.
По заявлениям Центробанка, уже через три года дизайн молдавской валюты будет не узнать.
В процессе подготовки макетов для будущего дизайна валюты обещают учитывать и мнения граждан.
«Эксперты отмечают необходимость качественных и прочных банкнот. Многие страны переходят на полимер. Швейцария, Великобритания, например. Мы изучим не только опыт Румынии, но и опыт этих стран. Возможно, на монетах и банкнотах кроме господаря появятся и другие отличительные элементы», — заявили в НБМ, пишет vesti.md.
Впервые деньги из полимера ввела в оборот Австралия в 1988 году.