ЖДМ хочет пустить новый поезд по маршруту Кишинёв-Одесса
Путешествия на поездах в Одессу станут более комфортными. Об этом сообщают в госпредприятии «Железная дорога Молдовы». По маршруту
Путешествия на поездах в Одессу станут более комфортными. Об этом сообщают в госпредприятии «Железная дорога Молдовы». По маршруту
В вагонах нового поезда будут кондиционеры и доступ к интернету. Молдавские власти уже на последнем этапе переговоров с украинской стороной. Если всё пройдет успешно, новый состав отправится с Кишинёвского железнодорожного вокзала в Одессу еще до конца августа.
Сейчас пассажирам приходится проводить четыре часа пути в старых вагонах без вентиляции.
Новый поезд того же типа, что курсирует до Ясс. Его приобрели в 2015-м году.