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17:48 (мск), источник: Publika.md

ЖДМ хочет пустить новый поезд по маршруту Кишинёв-Одесса

Путешествия на поездах в Одессу станут более комфортными. Об этом сообщают в госпредприятии «Железная дорога Молдовы». По маршруту Кишинев-Одесса пустят новый состав. Пассажиры инициативе рады.

Источник: Publika.md

В вагонах нового поезда будут кондиционеры и доступ к интернету. Молдавские власти уже на последнем этапе переговоров с украинской стороной. Если всё пройдет успешно, новый состав отправится с Кишинёвского железнодорожного вокзала в Одессу еще до конца августа.

Сейчас пассажирам приходится проводить четыре часа пути в старых вагонах без вентиляции.

Новый поезд того же типа, что курсирует до Ясс. Его приобрели в 2015-м году.

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