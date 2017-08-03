ЖДМ хочет пустить новый поезд по маршруту Кишинёв-Одесса

В вагонах нового поезда будут кондиционеры и доступ к интернету. Молдавские власти уже на последнем этапе переговоров с украинской стороной. Если всё пройдет успешно, новый состав отправится с Кишинёвского железнодорожного вокзала в Одессу еще до конца августа.