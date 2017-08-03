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18:14 (мск), источник: Sputnik.by

Вместо банков космос: Прокопеня передумал покупать Сбербанк Украины

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, являющийся основателем инвестиционной компании VP Capital, передумал покупать Сбербанк Украины, так как решил сосредоточиться на других проектах, сообщили Sputnik представители бизнесмена.

Источник: Sputnik.by

Ранее Прокопеня подал заявку в Нацбанк Украины о разрешении сделки на покупку 100% Сбербанка Украины, являющегося дочерней структурой Сбербанка РФ. Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом одобрил покупку Прокопеней принадлежащего государству Паритетбанка за 50 миллионов долларов. Эта сделка была ему необходима для покупки украинского банка.

«Мы приняли решение отозвать из НБУ заявку на покупку украинского ПАО “Сбербанк” для того, чтобы сконцентрироваться на других наших планируемых инвестициях и проектах, над которыми мы работаем. После глубокого анализа мы решили, что проекты в сфере искусственного интеллекта, которыми занимается VP Capital, являются наилучшим использованием нашего времени», — привели представители Прокопени его высказывания.

Они не уточнили, отказался ли Прокопеня и от покупки Паритетбанка, однако заметили, что пока белорусский банк остается собственностью его нынешнего владельца — белорусского государства.

Прокопеня также отметил, что приобретение подразделения международного банка является невероятно сложным процессом, требующим большого количества временных ресурсов. «Мы по-прежнему считаем, что сегодня покупка бизнеса Сбербанка Украины — это отличная инвестиционная возможность, но мы решили сфокусироваться на других проектах», — добавил он.

Бизнесмен также отметил, что его компания ежедневно рассматривает большое количество проектов для инвестиций, однако не все они завершаются реальным вложением денег.

«Сейчас VP Capital фокусируется на технологических проектах в области финтеха», — отметил он, добавив, что сейчас инвесткомпания успешно инвестирует в компанию Astro Digital, занимающуюся съемкой Земли из космоса с использованием собственных спутников.

Между тем, как сообщают мировые СМИ, ночью 3 августа Astro Digital запустила с космодрома Байконур два первых спутника съемки поверхности Земли. Они выведены на орбиту ракетой «Союз», принадлежащей Роскосмосу.

VP Capital, основанная Виктором Прокопеней, стала инвестором Astro Digital в феврале этого года. Ее партнером по инвестированию в проект является инвестиционный фонд Larnabel Enterprises, принадлежащий семье российских бизнесменов Гуцериевых.

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