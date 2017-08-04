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12:17 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Многоэтажку, в которой живут ростовчане с ипотекой, снесут по решению суда

Несколько многоэтажек в Первомайском районе Ростова могут снести по решению суда. Все они построены незаконно.

К ним относятся и дома на улице Травянной. Три года идут судебные тяжбы — собственники пытались узаконить строения, выполнив все требования администрации района. Но мировое соглашение заключить не удалось и жителям вновь предписали снести собственные квартиры.

«Когда покупали, брали ипотеку, у нас не было деток», — говорит собственник квартиры в доме по ул. Травяной 30/16 Ирина Соломахина.

Теперь деток двое, ипотека на 10 лет, и квартира в доме, который по решению суда снесут. За их же счет. Семья Ирины живет в этом доме седьмой год.

«Квартиру купили в 2011 году. У собственника тоже. Проверял банк. Мы спрашивали у юриста в банке, все ли в порядке с документами. Потому что мы очень переживали, что берем ипотеку», — говорит собственник квартиры в доме по ул. Травяной 30/16 Ирина Соломахина.

Дом на Травяной, 30, как и еще два дома — на Травяной, 26 и 28, сдали в 2008-м. Это было не долевое строительство — квартиры покупались у застройщика. Все было в порядке, пока в 2014 году Первомайская администрация не подала в суд, поскольку, по их мнению, дома построены незаконно.

«Дело было закрыто в январе 2015 года и второй иск уже был в марте 2015 года», — говорит собственник квартиры в доме по ул. Травяной 30/16 Анна Панченко.

Начались судебные разбирательства, приведшие к решению о сносе. Но, накануне предпоследнего слушания глава Первомайского района пообещал жильцам мировое соглашение. Если те докажут, что дом безопасен с градостроительной точки зрения.

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«Перед тем, как состоялось судебное заседание, мы пришли к главе администрации Первомайского района 19 июня — он сказал: «ребят, моя политика не поменялась, мое мнение не поменялось — решите эти вопросы, и мы с вами заключаем мировое соглашение», — говорит собственник квартиры в доме по ул. Травяной 30/16 Максим Панченко.

Жильцы провели за свой счет градостроительную экспертизу дома. Устранили два из трех нарушений, связанных с противопожарной безопасностью. Подключить гидранты за месяц не успели — согласования с «Водоканалом» дело не быстрое. В итоге администрация от мирового соглашения отказалась.

«Резко изменилась позиция, которая сказала, что мы не заключаем мировое соглашение на гидранты, мы заключаем на перевод земли», — говорит собственник квартиры в доме по ул. Травяной 30/16 Максим Панченко.

Из-за отсутствия мирового соглашения суд и принял решение дом сносить. Жильцы дома по улице Травяной намерены подать иск в отношении Первомайской районной администрации. И суть их претензий можно выразить одним простым риторическим вопросом: «А где же вы были раньше, когда эти дома строились и продавались?». С этим вопросом, и еще с несколькими мы поехали в Первомайскую администрацию.

«Я людям сказал — для того, чтобы мы к чему-то пришли, нужно сделать две вещи: госэкспертизу, второе — проект дома. Люди сделали экспертизу, в которой указано, что нужно изменить параметры дома. Это невозможно сделать. Никто не возьмет на себя ответственность по этому дому», — говорит глава администрации Первомайского района г. Ростова-на-Дону Артур Григорян.

По словам Артура Григоряна, собственники виноваты сами — купили квартиры в незаконном доме, о чем администрация якобы предупреждала собственников. У жильцов другое мнение.

«Все было в порядке, все соответствующие документы соответствующими государственными органами были выданы», — говорит собственник квартиры в доме по ул. Травяной 30/16 Анна Панченко.

Впрочем, кроме собственников, конечно, виноват застройщик, считает глава Первомайской администрации.

«ООО “Югжилстрой”. Это застройщик, который на сегодняшний день бросил своих людей, своих покупателей», — говорит глава администрации Первомайского района г. Ростова-на-Дону Артур Григорян.

Исполнительное производство по решению суда началось и скоро без крыши над головой останутся десятки семей. Впрочем, это только начало, говорит Артур Григорян. В администрации сейчас имеются 11 решений суда о сносе многоэтажек в районе.

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