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22:47 (мск), источник: Noi.md

Чокля: В Молдове могут появиться полимерные банкноты

В Молдове могут быть введены со временем полимерные банкноты, которые используются успешно в соседней Румынии, Швейцарии, Великобритании и других странах.

Источник: Noi.md

Об этом сообщил президент Национального банка Сержиу Чокля, отметив, что после планируемого ввода в обращение монет номиналом в 1 и 2 лея Центробанк может рассмотреть идею модернизации молдавских бумажных денег и ввода более устойчивых и надежных полимерных банкнот, передает NOI.md.

При этом, глава НБМ не исключил и полной замены дизайна банкнот, на которых в будущем может быть изображен не только великий господарь Штефан Чел Маре, а и другие выдающиеся личности.

Серджиу Чокля отметил, что в рамках дискуссий относительно введения новых монет номиналом в 1 и 2 лея многие высказывались за введение и полимерных банкнот. Глава НБМ отметил, что такая банкнота однозначно стоит намного дороже одного лея, однако многие эксперты и граждане высказались за ввод таких банкнот, которые более устойчивые и более высокого качества, в отличие от нынешних, которые быстро изнашиваются. Глава НБМ подчеркнул, что, к примеру, нынешняя банкнота в 1 лей изнашивается полностью примерно за полтора года, а 10-леевая купюра — за один год.

Серджиу Чокля сказал, что если удастся реализовать идею по введению монет номиналом в 1 и 2 лея, то Нацбанк Молдовы рассмотрит и возможность реализации проекта модернизации банкнот, который может быть внедрен за два-три года, учитывая, что нужно будет обеспечить высокую степень безопасности новых полимерных банкнот.

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