Чокля: В Молдове могут появиться полимерные банкноты

Источник: Noi.md

Об этом сообщил президент Национального банка Сержиу Чокля, отметив, что после планируемого ввода в обращение монет номиналом в 1 и 2 лея Центробанк может рассмотреть идею модернизации молдавских бумажных денег и ввода более устойчивых и надежных полимерных банкнот, передает NOI.md.

При этом, глава НБМ не исключил и полной замены дизайна банкнот, на которых в будущем может быть изображен не только великий господарь Штефан Чел Маре, а и другие выдающиеся личности.

Серджиу Чокля отметил, что в рамках дискуссий относительно введения новых монет номиналом в 1 и 2 лея многие высказывались за введение и полимерных банкнот. Глава НБМ отметил, что такая банкнота однозначно стоит намного дороже одного лея, однако многие эксперты и граждане высказались за ввод таких банкнот, которые более устойчивые и более высокого качества, в отличие от нынешних, которые быстро изнашиваются. Глава НБМ подчеркнул, что, к примеру, нынешняя банкнота в 1 лей изнашивается полностью примерно за полтора года, а 10-леевая купюра — за один год.