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22:20 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты считают, что август будет сложным для рубля

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Курс рубля в августе окажется под давлением, однако резких провалов, аналогичных тому, что были в кризисные годы, ожидать не стоит.

Источник: РИА Новости

Так считают участники круглого стола, проходившего на тему: «Что ждет российский рубль?» — экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев, научный руководитель Столыпинского института Яков Миркин, директор института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев и инвестиционный аналитик Global FX Сергей Коробков.

После укрепления в предыдущие месяцы в последнее время российская валюта стала испытывать серьезные испытания. Так, в ожидании введения Соединенными Штатами новых санкций за пять предыдущих дней непрерывного роста доллар дорожал почти на 1,5 рубля, до 60,85 рубля, евро за четыре дня — на 2,6 рубля, до 72,1 рубля.

Президент США Дональд Трамп на неделе подписал закон, расширяющий ряд секторальных санкций в отношении РФ — в частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

И лишь в четверг рубль стал корректироваться. Так, курс доллара расчетами «завтра» к 20.44 мск снижался на 29 копеек, до 60,30 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 71,54 рубля по отношению к предыдущему закрытию, следует из данных Московской биржи.

Спасительные санкции

Основным фактором крепости рубля в начале текущего года был carry trade, позволявший российской валюте расти на фоне притока спекулятивного капитала в страну, полагают эксперты. Игрокам было выгодно конвертировать доллары и евро, базовые ставки по которым низки, в рубли и покупать на них, например высокодоходные российские гособлигации, поясняют они.

Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, с одной стороны, удерживала инфляцию под контролем, с другой — помогала спекулянтам эффективно вести carry trade в пользу рубля, рассуждает Николаев. На 1 июня доля нерезидентов в ОФЗ составляла более 30%, или около 2 триллионов рублей, что является рекордом, добавил он.

«Оценки Банком России максимальной величины carry trade в 4−6 миллиардов долларов в первом полугодии расходятся с нашими оценками — на уровне 20−25 миллиардов», — отметил Миркин.

«Впрочем, привлекательность carry trade в пользу рубля понемногу снижается, мы по эффективности carry trade опускаемся на уровень других стран БРИКС — Бразилии, ЮАР, Индии», — сказал Нечаев.

В плавном сдувании пузыря carry trade свою роль играют санкционные риски, считает Миркин. «Как ни парадоксально, но санкции, похоже, спасли нас от четвертого девальвационного схлопывания пузыря, надувшегося из-за carry trade. Предыдущие три взрывных девальвации, на которые могла быть похожа и нынешняя, мы наблюдали в августе 1998 года, в 2008—2009 годах и в конце 2014 года», — сказал он.

Доллар к концу года — до 70 рублей?

У слабой экономики не может быть крепкой валюты, но может быть перегретая, переукрепленная валюта, что обусловлено не фундаментальными, а спекулятивными факторами, что и отмечалось в первой половине года с рублем, рассуждает Николаев.

Сейчас же российская валюта возвращается к фундаментально обоснованным уровням, полагают эксперты.

«При этом в августе не стоит ожидать никаких катастроф, хотя волатильность курса рубля и возрастет (вероятен диапазон курсовых колебаний в 5−15%). Общий тренд будет направлен на ослабление рубля», — считает Миркин.

«Резкого обвала рубля в августе не будет — максимум 3−5% все должно ограничиться. Высокие валютные резервы не допустят повторения 1998 или 2008 годов. Впрочем, к концу года вероятен рост доллара в район 68−70 рублей», — рассуждает Коробков.

Николаев согласен в подобных оценках и ожидает доллар на уровне 67−70 рублей к концу года. «В августе ослабление рубля не будет драматичным, хотя доллар может подняться до 62−64 рублей», — оценил он.

«Выход сальдо текущих операций в отрицательную зону, впервые за несколько лет, станет главным фактором давления на рубль, считает Нечаев. Впрочем, эксперт был более сдержан в прогнозах роста доллара и ожидает курса в 64 рубля к концу года, а в августе американская валюта не вырастет выше 61,5−62 рублей, полагает он.

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