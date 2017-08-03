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3 августа, источник: Российская газета

Россияне будут по-новому платить за общедомовые нужды

Начисление платежей за услуги ЖКХ на общедомовые нужды по приборам учета стало приоритетным. Документ, устанавливающий это правило, публикует «Российская газета». Он вступил в силу 30 июля. До сих пор жильцы оставались во власти управляющей компании, которая и решала, по каким правилам люди будут платить. Тем, кому были установлены высокие нормативы, этот закон позволит существенно экономить на коммунальных платежах, другие смогут выбрать, как им платить выгоднее.

По новым правилам если в доме есть счетчики, то платежи на общедомовые нужды (ОДН) должны считаться по ним. Но собственники квартир получают право провести собрание и выбрать другой способ расчета платы за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды из числа предлагаемых законом. Поправки стали реакцией на запросы граждан, отметил глава минстроя Михаил Мень.

Многим эта норма позволит сэкономить. «По нашему мониторингу регионы используют три разные методики для расчета нормативов. Где-то они достаточно низкие, и людям выгодно платить по ним. Но много регионов, где с начала года платежи на общедомовые нужды выросли», — рассказывает исполнительный директор неправительственной организации «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Проведенный организацией мониторинг показал, что в ряде регионов платежи на общедомовые нужды выросли на 200−500 рублей. В некоторых регионах ситуацию удалось урегулировать и вернуть суммы платежей на приемлемый уровень. Но в основном пристальное внимание было уделено наиболее вопиющим случаям завышения сумм ОДН.

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Теперь собственники смогут провести собрание и выбрать наиболее подходящий им способ начисления платежей. Однако Разворотнева не исключила, что у собственников помещений в многоквартирных домах, где нормативы низкие, могут возникнуть конфликты с управляющими компаниями, которые по закону должны доплачивать за потребленные жильцами ресурсы сверх норматива.

Платеж на общедомовые нужды зависит не только от методики расчета норматива, но и от количества жильцов. Для владельца квартиры, который живет один, норматив будет выгоднее, а для большой семьи предпочтительна оплата по счетчикам, объясняет эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС Игорь Кокин. Он считает, что общие собрания будут проходить шумно и не факт, что собравшиеся смогут принять единогласное решение.

Документ содержит много спорных моментов, которые могут усложнить его правоприменение, утверждает Кокин. В Жилищном кодексе закреплен платеж за содержание жилого помещения, а в поправках он называется «на общедомовые нужды на коммунальные ресурсы». И этот платеж за содержание жилых помещений может меняться не чаще раза в год, и в 2017 году он уже менялся. Все эти детали не мешают применять закон, но могут стать существенными, если собственники решат оспорить в суде. Правительство должно прописать правила применения этого закона, или же их сформирует судебная практика.

В минстрое считают, что расчет ОДН на основе показаний приборов учета будет получать все большее распространение. Этому будет способствовать то, что федеральным законом в перечень работ по капремонту включена установка комплексной автоматизированной системы учета ресурсов. Такие системы позволяют исключить потери и недостачи из счетов всех жильцов, повысить прозрачность начисления ОДН по каждому техническому устройству, установленному в доме, снимать показания с них намного проще — данные автоматически передаются поставщикам ресурсов.

Сейчас такие системы устанавливаются во многих многоквартирных домах при строительстве нового жилья. Опыт установки этих систем в уже построенных домах есть в Москве, Республиках Татарстан и Чувашия.

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