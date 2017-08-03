Россияне будут по-новому платить за общедомовые нужды
Начисление платежей за услуги ЖКХ на общедомовые нужды по приборам учета стало приоритетным. Документ, устанавливающий это правило, публикует «Российская газета». Он вступил в силу 30 июля. До сих пор жильцы оставались во власти управляющей компании, которая и решала, по каким правилам люди будут платить. Тем, кому были установлены высокие нормативы, этот закон позволит существенно экономить на коммунальных платежах, другие смогут выбрать, как им платить выгоднее.