Первышов: Железнодорожные пути не вынесут из центра Краснодара еще минимум 10 лет

Источник: ЮГА.ру

На встрече с журналистами он рассказал о прошедшей в Москве встрече с руководством ОАО «РЖД», где обсуждался в том числе указанный вопрос.

«Мы понимаем, что в ближайшей перспективе — а здесь можно смело говорить как минимум на 10 лет вперед — не произойдет выноса железнодорожного вокзала и, вообще, ж/д путей из центра города. Нет сегодня такой возможности, такой суммы денежных средств, о которой говорили в свое время. Нам честно сказали, что на данный момент это невозможно», — заявил Первышов.

При этом в РЖД готовы поддержать ряд других городских проектов. Один из них — «НАЗЕМКА».

«Есть много тех, кто считал и считает, что этот проект решит проблему городских пробок, но его реализация достаточно сложная. Сегодняшний трафик подвижного состава не позволяет поставить на те же рельсы еще и дополнительные электрички для обслуживания пассажиров. В этой ситуации представители ОАО “РЖД” готовы анализировать и рассматривать возможности строительства дополнительных ж/д путей по новым маршрутам», — сказал мэр.

Он уточнил, расчетом объемов строительства и экономических показателей реализации проекта займется РЖД, т. к. у муниципалитета нет таких специалистов.

Также компания рассматривает возможность организации новых переездов через пути в Краснодаре, в частности — в районе ул. Солнечной, ул. Восточно-Кругликовской с выходом на ул. Новороссийскую и т. д.

«Без ОАО “РЖД” этот вопрос решать сложно. Если взять для примера ул. Солнечную в районе ул. Ростовское Шоссе, то сейчас стоит вопрос: делать там прокол или строить виадук. На ул. Восточно-Кругликовской для выхода на ул. Новороссийскую предварительно предполагается строительство тоннеля, это техническое решение позволило бы улучшить транспортную инфраструктуру в этой части города», — рассказал Первышов.