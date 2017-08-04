Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты
Наследников имущества защитит новый закон
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ: Басков пригласил бывшую возлюбленную на свою свадьбу
Эксперт о последствиях отказа РФ от сала Украины
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
Die Welt назвала введение новых санкций "триумфом" Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
8«Скирда Патрика»
10:24 (мск), источник: ЮГА.ру

Первышов: Железнодорожные пути не вынесут из центра Краснодара еще минимум 10 лет

Глава Краснодара Евгений Первышов заявил на брифинге, что в ближайшие годы выноса вокзала и железнодорожных путей из центра города не произойдет.

Источник: ЮГА.ру

На встрече с журналистами он рассказал о прошедшей в Москве встрече с руководством ОАО «РЖД», где обсуждался в том числе указанный вопрос.

«Мы понимаем, что в ближайшей перспективе — а здесь можно смело говорить как минимум на 10 лет вперед — не произойдет выноса железнодорожного вокзала и, вообще, ж/д путей из центра города. Нет сегодня такой возможности, такой суммы денежных средств, о которой говорили в свое время. Нам честно сказали, что на данный момент это невозможно», — заявил Первышов.

При этом в РЖД готовы поддержать ряд других городских проектов. Один из них — «НАЗЕМКА».

«Есть много тех, кто считал и считает, что этот проект решит проблему городских пробок, но его реализация достаточно сложная. Сегодняшний трафик подвижного состава не позволяет поставить на те же рельсы еще и дополнительные электрички для обслуживания пассажиров. В этой ситуации представители ОАО “РЖД” готовы анализировать и рассматривать возможности строительства дополнительных ж/д путей по новым маршрутам», — сказал мэр.

Он уточнил, расчетом объемов строительства и экономических показателей реализации проекта займется РЖД, т. к. у муниципалитета нет таких специалистов.

Также компания рассматривает возможность организации новых переездов через пути в Краснодаре, в частности — в районе ул. Солнечной, ул. Восточно-Кругликовской с выходом на ул. Новороссийскую и т. д.

«Без ОАО “РЖД” этот вопрос решать сложно. Если взять для примера ул. Солнечную в районе ул. Ростовское Шоссе, то сейчас стоит вопрос: делать там прокол или строить виадук. На ул. Восточно-Кругликовской для выхода на ул. Новороссийскую предварительно предполагается строительство тоннеля, это техническое решение позволило бы улучшить транспортную инфраструктуру в этой части города», — рассказал Первышов.

По его словам, сейчас власти готовят необходимый пакет заявок, который отправят на согласование в Москву, чтобы далее искать совместные решения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Власти Крыма предупредили о мошенниках, взимающих курортный сбор
Спецпрокурор США по России сформировал жюри присяжных
Госдеп ответил на слова Медведева о «конце надежд»
Китай требует от Индии прекратить испытывать его терпение
СМИ: Генпрокуратура может начать проверять цены на продукты
В Госдуме призвали сократить число фейковых партий
Путин обещал подумать над предложением баллотироваться в 2018 г.
СМИ: цены на лекарства растут в 3 раза быстрее инфляции
Спорт
Манчини впервые проиграл в «Зените» Первое поражение Роберто Манчини во главе петербургского клуба случилось в неожиданной ситуации — «Зенит» дома уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда»
Авто
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше Неправильная транспортировка груза оказалась не самым серьезным нарушением, которое допустил водитель
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала» Анонимный источник рассказал о причине конфликта телеведущего с руководством канала
Недвижимость
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь