Первышов: Железнодорожные пути не вынесут из центра Краснодара еще минимум 10 лет
Глава Краснодара Евгений Первышов заявил на брифинге, что в ближайшие годы выноса вокзала и железнодорожных путей из центра города не произойдет.
Глава Краснодара Евгений Первышов заявил на брифинге, что в ближайшие годы выноса вокзала и железнодорожных путей из центра города не произойдет.
На встрече с журналистами он рассказал о прошедшей в Москве встрече с руководством ОАО «РЖД», где обсуждался в том числе указанный вопрос.
«Мы понимаем, что в ближайшей перспективе — а здесь можно смело говорить как минимум на 10 лет вперед — не произойдет выноса железнодорожного вокзала и, вообще, ж/д путей из центра города. Нет сегодня такой возможности, такой суммы денежных средств, о которой говорили в свое время. Нам честно сказали, что на данный момент это невозможно», — заявил Первышов.
При этом в РЖД готовы поддержать ряд других городских проектов. Один из них — «НАЗЕМКА».
«Есть много тех, кто считал и считает, что этот проект решит проблему городских пробок, но его реализация достаточно сложная. Сегодняшний трафик подвижного состава не позволяет поставить на те же рельсы еще и дополнительные электрички для обслуживания пассажиров. В этой ситуации представители ОАО “РЖД” готовы анализировать и рассматривать возможности строительства дополнительных ж/д путей по новым маршрутам», — сказал мэр.
Он уточнил, расчетом объемов строительства и экономических показателей реализации проекта займется РЖД, т. к. у муниципалитета нет таких специалистов.
Также компания рассматривает возможность организации новых переездов через пути в Краснодаре, в частности — в районе ул. Солнечной, ул.
«Без ОАО “РЖД” этот вопрос решать сложно. Если взять для примера ул. Солнечную в районе ул. Ростовское Шоссе, то сейчас стоит вопрос: делать там прокол или строить виадук. На ул.
По его словам, сейчас власти готовят необходимый пакет заявок, который отправят на согласование в Москву, чтобы далее искать совместные решения.