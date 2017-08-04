Рост цен на лекарства превысил инфляцию в три раза

Источник: Reuters

Подорожание лекарств не из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) в 2017 году более чем в три раза превысило инфляцию.

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Рост цен на препараты за первое полугодие составил 7,6%. Эксперты считают, что аптеки таким образом стараются компенсировать убытки из-за регулирования цен на категорию ЖНВЛП, а также из-за падения спроса на лекарства в летний период и нестабильного курса рубля.

Рост стоимости лекарственных препаратов на 7,6% зафиксировали в Росздравнадзоре — речь идет о медикаментах, не входящих в перечень ЖНВЛП. В ведомстве «Известиям» рассказали, что подорожание, в 3,3 раза превысившее инфляцию, произошло за первые шесть месяцев 2017 года.

В Росздравнадзоре также подчеркнули, что препараты разных ценовых категорий дорожали с разной интенсивностью. Так, на 1,8% выросли цены на медикаменты стоимостью до 50 рублей, на 7,9% — на сегмент ценовой категории от 50 до 500 рублей и на 7,9% — на лекарственные препараты дороже 500 рублей.

Цены на лекарственные средства, не входящие в перечень ЖНВЛП, производители, посредники и аптеки определяют самостоятельно.

Цены же на препараты из перечня ЖНВЛП с 2009 года регулируются государством — список таких лекарств ежегодно утверждается правительством.

Руководитель организации «Аптечная гильдия» Елена Неволина считает, что регулирование цен на категорию ЖНВЛП и послужило причиной для удорожания остальных лекарственных препаратов.

Цены на категорию ЖНВЛП регулируются, что не дает возможности повышать их пропорционально увеличению затрат. А с учетом инфляции и всё еще колеблющегося курса рубля эти затраты увеличиваются. Чтобы как-то держаться на плаву, не работать себе в убыток, приходится повышать цены на то, что позволено. Елена Неволина Руководитель организации «Аптечная гильдия»

Эксперт также отметила, что значительный рост цены на лекарства показали именно в летнее время.

— При этом летом традиционно спрос на лекарства меньше, чем зимой. Поэтому в аптеках действует такое правило — либо продавать много, но по низкой цене, либо мало, но дорого, — добавила она.

Данные аналитического агентства DSM Group подтверждают падение спроса на лекарства в летний период. Например, с декабря 2016 по февраль 2017 года было реализовано на 25% больше упаковок медикаментов, чем летом 2016-го — 1,2 млрд и 952,8 млн пачек соответственно.

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Исполнительный директор фармкомпании «Полисан» Евгений Кардаш в беседе с «Известиями» подтвердил, что фармацевтический сектор с помощью повышения цен на лекарства, не входящие в категорию ЖНВЛП, пытается возместить затраты. По его словам, повышение не может происходить равномерно: на него влияют конкуренция между аптеками и производителями, а также ценовой сегмент — этим, в частности, эксперт объясняет разницу в темпах подорожания лекарств разных ценовых категорий.

— В низком ценовом сегменте очень большая конкуренция — по одной лекарственной позиции больше десяти производителей. Кроме того, в этой категории много дженериков (лекарственных средств, продающихся под международным непатентованным названием либо под патентованным названием, отличающимся от фирменного названия разработчика препарата. — «Известия»). Поэтому если кто-то начнет повышать цены, то в конце концов окажется в невыгодном положении по сравнению с конкурентами, — сказал специалист.

Евгений Кардаш подчеркнул, что для производства лекарств в России используется около 90% импортных субстанций, ингредиентов и первичной упаковки. Это также влияет на конечную стоимость препаратов для потребителя из-за нестабильности валютного курса.