Уборочная кампания началась в Иркутской области
В Иркутской области началась уборочная кампания.
В Иркутской области началась уборочная кампания.
Уборочная кампания началась в Иркутской области. Об этом сообщает 3 августа 2017 года
Илья Сумароков побывал с рабочим визитом в Черемховском и Усольском районах, где стартовала уборка урожая зерновых культур. На 3 августа здесь убрано 210 га, намолочено 500 тонн зерновых, урожайность составляет 24 центнера с гектара. Глава ведомства подчеркнул, что созревание культур идет опережающими темпами.
В сельхозпредприятии Черемховского района, которое посетил Илья Сумароков, состоялась приемка
В Усольском районе аграрии приступили к уборке ячменя. В сельхозпредприятии, где побывал Илья Сумароков, этой культурой засеяно 1700 га. Министр отметил, что в целом по региону к проведению уборочной кампании подготовлена вся необходимая техника. Направление поддержки сельхозтоваропроизводителей по приобретению и капитальному ремонту сельхозтехники в текущем году объявлено приоритетным. Проведен конкурс на приобретение техники и оборудования в лизинг, в котором приняли участие 145 сельхозтоваропроизводителей из 20 районов области.
Сельхозтоваропроизводители области продолжают заготовку кормов. Заготовлено 35,9 тыс. тонн сена, 64,4 тыс. тонн сенажа, 19,9 тыс. тонн силоса. Министр подчеркнул, что заготовка кормов в полном объеме и с хорошим качеством позволит создать резервные запасы и увеличить продуктивность, поголовье животных и соответственно производство продукции животноводства.