Уборочная кампания началась в Иркутской области. Об этом сообщает 3 августа 2017 года пресс-служба правительства региона. По словам министра сельского хозяйства региона Ильи Сумарокова, в соответствии с инвестиционной политикой области и реализацией новых инвестиционных проектов на 2017 год перед сельхозтоваропроизводителями стоит задача произвести не менее 792 тыс. тонн зерна, 620 тыс. тонн картофеля, 170,7 тыс. тонн овощей. «Семеноводческими хозяйствами области было подготовлено и реализовано свыше 14 тыс. тонн семян высших репродукций. Засеяно элитными семенами 15% посевов сельскохозяйственных культур», — напомнил он.

Илья Сумароков побывал с рабочим визитом в Черемховском и Усольском районах, где стартовала уборка урожая зерновых культур. На 3 августа здесь убрано 210 га, намолочено 500 тонн зерновых, урожайность составляет 24 центнера с гектара. Глава ведомства подчеркнул, что созревание культур идет опережающими темпами.

В сельхозпредприятии Черемховского района, которое посетил Илья Сумароков, состоялась приемка инженерно-агрономической службой хозяйства техники, задействованной в уборке урожая. В зимне-весенний период комбайны прошли плановое техническое обслуживание. Министр отметил, что Черемховский район один из передовых по количеству посевных площадей зерновых культур. Мэр района Виктор Побойкин сообщил, что для развития сельского хозяйства территории важен человеческий потенциал, в связи с чем в районе активно реализуется программа по непрерывному агробизнес-образованию. В 2017 году обучение по программе прошло 100 учащихся.

В Усольском районе аграрии приступили к уборке ячменя. В сельхозпредприятии, где побывал Илья Сумароков, этой культурой засеяно 1700 га. Министр отметил, что в целом по региону к проведению уборочной кампании подготовлена вся необходимая техника. Направление поддержки сельхозтоваропроизводителей по приобретению и капитальному ремонту сельхозтехники в текущем году объявлено приоритетным. Проведен конкурс на приобретение техники и оборудования в лизинг, в котором приняли участие 145 сельхозтоваропроизводителей из 20 районов области.