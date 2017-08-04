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04:05 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Эворон будущей зимой будет отапливаться от новой котельной

Старая будет «на подхвате».

Будущей зимой жители поселка Эворон в Солнечном районе будут полностью обеспечены теплом от новой угольной котельной.

Готовность населенного пункта к холодам проверило министерство ЖКХ края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Специалисты уверены, что перебоев с отоплением, которые случились минувшей весной, когда происходило переподключение между старой котельной и новой, больше не будет.

В настоящее время параметры теплоносителя котельной способны обеспечить температурный график для тепловых сетей Эворона. Испытания, проведенные весной, показали, что объект может работать с максимальной нагрузкой без сбоев. Именно от новой котельной шла подача тепла в конце отопительного периода. Жалоб от населения в тот момент не зафиксировано.

«Результаты эксплуатации котельной были тщательно проанализированы, — сообщили в краевом министерстве ЖКХ. — В итоге, на объекте проведены дополнительные работы, повысившие эффективность оборудования».
В министерстве уточнили, что старая котельная поселка на всякий случай пока будет поддерживаться в рабочем состоянии. В целом такая схема обеспечит надежность системы теплоснабжения в населенном пункте.

Напомним, что прошлой весной в поселке Эворон произошли перебои в подаче тепла. Новая котельная, строительство которой нерадивые подрядчики затянули почти на десять лет, при запуске не смогла обеспечить необходимый температурный режим.

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