Эворон будущей зимой будет отапливаться от новой котельной

Будущей зимой жители поселка Эворон в Солнечном районе будут полностью обеспечены теплом от новой угольной котельной.

Готовность населенного пункта к холодам проверило министерство ЖКХ края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Специалисты уверены, что перебоев с отоплением, которые случились минувшей весной, когда происходило переподключение между старой котельной и новой, больше не будет.

В настоящее время параметры теплоносителя котельной способны обеспечить температурный график для тепловых сетей Эворона. Испытания, проведенные весной, показали, что объект может работать с максимальной нагрузкой без сбоев. Именно от новой котельной шла подача тепла в конце отопительного периода. Жалоб от населения в тот момент не зафиксировано.