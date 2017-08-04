Развитие малой авиации — один из ключевых вопросов для Хабаровского края — Вячеслав Шпорт

Формирование федеральной стратегии по развитию малой авиации — один из ключевых вопросов для Хабаровского края, заявил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

«Мы всячески поддерживаем формирование федеральной стратегии по развитию малой авиации в регионах. Для Хабаровского края это один из ключевых вопросов. Практически во все северные районы края можно добраться только самолетом. Например, до Охотска нужно лететь почти три часа из Хабаровска, другой возможности туда попасть нет», — сказал Вячеслав Шпорт.

По словам губернатора, в регионе идет обновление воздушного парка.

«Мы субсидируем из краевого бюджета стоимость авиабилетов, обновляем парк воздушной техники. Например, за последние годы мы приобрели несколько новых самолетов L-410. Также строим новые аэровокзалы, как например, в Николаевске-на-Амуре», — рассказал он.

По мнению Вячеслава Шпорта, пока прилагаемых усилий недостаточно для обеспечения потребностей региона.

«Сегодня мы обсуждаем с федеральным центром возможную помощь в субсидировании внутрикраевых авиаперевозок в отдаленные районы, развитие лизинговых схем по приобретению самолетов для малой авиации. Уверен, разработка профильной стратегии позволит систематизировать и решить все эти вопросы», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», сформулировать мероприятия по реконструкции дальневосточных аэропортов, оценить потребность авиакомпаний в новых самолётах и найти источники финансирования закупки новых судов поручил президент России Владимир Путин.