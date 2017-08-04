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05:22 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Канске приостановили деятельность пяти лесопилок

В настоящий момент должностным лицам уже выписаны штрафы.

В Канске приостановили деятельность 5 лесопилок. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Специалисты Минприроды края и Канской межрайонной прокуратуры проверили работу лесоперерабатывающих предприятий и инспектировали утилизацию опилок.

В результате проверок была приостановлена деятельность 5 организаций. В настоящий момент должностным лицам уже выписаны штрафы, а материалы проверок инспекторы министерства передадут в суд.

Отмечается, что предприятия обязаны утилизировать опилки, не оказывая негативного влияния на окружающую среду. Тем не менее, многие предприниматели складируют отходы производства, организуя тем самым стихийные свалки. Это, в свою очередь, влечет риск возникновения и является источником несанкционированных выбросов.

Всего в ходе совместных рейдов было проверено более 40 предприятий. В работе этих организаций выявлены нарушения природоохранного законодательства.

По результатам проверок возбуждены административные дела в отношении юридических и должностных лиц. К ответственности привлечены 22 предприятия. Общая сумма штрафов составила 678 тысяч рублей. Деятельность еще трех юридических лиц приостановлена сроком до 60 суток.

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