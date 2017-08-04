Жильцов аварийного дома в Минусинске заставляют ремонтировать его за свой счет

Речь идет о бывшем общежитии по ул. Ботаническая, 31а, которое долгое время, несмотря на явные разрушения, не признавалось аварийным. Однако через суд его жильцам удалось добиться признания дома таковым. Но это им не очень помогло — власти города отказываются переселять жителей и настаивают на реконструкции и капитальном ремонте.

Причем, как заявил Меркулов, жильцы сами довели дом до такого состояния, поэтому пускай сами и платят за разработку проектно-сметной документации и будущий капитальный ремонт.

«Ни о каком капремонте или реконструкции здесь не может идти и речи, — говорит депутат Законодательного Собрания Красноярского края Александр Глисков, — раз дом признан аварийным — его нужно расселять. Он уже сейчас находится в таком состоянии, что представляет угрозу для жизни людей».