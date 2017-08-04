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05:40 (мск), источник: Newslab.ru

Жильцов аварийного дома в Минусинске заставляют ремонтировать его за свой счет

Администрация Минусинска отказывается переселять жильцов аварийного дома. «Они сами довели дом до такого состояния, пусть сами и ремонтируют», — говорит мэр города.

Речь идет о бывшем общежитии по ул. Ботаническая, 31а, которое долгое время, несмотря на явные разрушения, не признавалось аварийным. Однако через суд его жильцам удалось добиться признания дома таковым. Но это им не очень помогло — власти города отказываются переселять жителей и настаивают на реконструкции и капитальном ремонте.

Причем, как заявил Меркулов, жильцы сами довели дом до такого состояния, поэтому пускай сами и платят за разработку проектно-сметной документации и будущий капитальный ремонт.

«Ни о каком капремонте или реконструкции здесь не может идти и речи, — говорит депутат Законодательного Собрания Красноярского края Александр Глисков, — раз дом признан аварийным — его нужно расселять. Он уже сейчас находится в таком состоянии, что представляет угрозу для жизни людей».

Меркулов, как выяснилось, где-то даже согласен с этим, но только в отношении тех 30 квартир этого дома, которые находятся в муниципальной собственности. Их жильцы, если верить мэру, благополучно переселяются в другое жилье. Обитатели же остальных 106 квартир в сферу внимания главы города не попадают.

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