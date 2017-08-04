Проблемный долгострой в Челябинске обследуют на безопасность.

Проблемный долгострой в Челябинске на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской «Уральской строительной компании» будет обследован на предмет безопасности, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Как сообщили в региональном правительстве, застройщик находится в процедуре банкротства. В настоящее время техническое состояние строения, работы на котором прекратились еще в 2009 году, вызывает серьезные сомнения. Глава Челябинска Евгений Тефтелев сообщил, что сама конструкция находится под угрозой обрушения из-за вырытого во дворе котлована.