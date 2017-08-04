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08:32 (мск), источник: Tengrinews

Названы регионы Казахстана, где наиболее сильно выросли цены

С начала года цены на основные потребительские товары в Казахстане поднялись на 3,8 процента. Наиболее существенно подорожали в этом году продовольственные товары — на 4,6 процента за 7 месяцев 2017 года.

Источник: Tengrinews

Непродовольственные товары стали дороже для казахстанцев на 3,5 процента, а платные услуги выросли в цене на 3,3 процента, сообщается в исследовании Ranking.kz.

Если сравнивать с темпами инфляции в январе-июле прошлого года, то нынешний уровень роста менее резкий. С начала прошлого года по июль цены на потребительские товары в РК выросли на 5,2 процента, в том числе на продовольствие — на 5,6 процента, на непродовольственные товары — на 5,2 процента, на услуги — на 4,7 процента.

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Наиболее активно в текущем году цены на товары и услуги росли в Павлодарской области. Прирост цен в июле по сравнению с декабрем 2016 года составил 5,2 процента. На втором месте — Северо-Казахстанская область, где за 7 месяцев инфляция составила 5,1 процента. Замыкает тройку регионов с самой высокой инфляцией в этом году Атырауская область — в июле здесь основные потребтовары и услуги стали стоить на 4,9 процента дороже, чем в начале года.

В секторе продовольственных товаров самый резкий рост цен был зафиксирован в Астане — с декабря 2016 по июль 2017 стоимость их увеличилась на 6,4 процента. В прошлом году за 7 месяцев инфляция составила сразу 9,2 процента. На втором месте — Павлодарская область, где цены на продукты питания выросли на 5,7 процента. Год назад прирост составил 6,5 процента. На третьем месте Карагандинская и Атырауская области. Здесь с декабря по июль 2017-го инфляция на продовольствие составила 5,6 процента.

На непродовольственные товары наибольший прирост цен в этом году наблюдался на рынке Атырауской области — с декабря 2016 по июль 2017 они поднялись на 4,3 процента. В прошлом году прирост цен в регионе был менее значительным, на уровне 3,8 процента. Второе место в этом сегменте разделяют Кызылординская, Магистауская, Южно-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области. В этих регионах инфляция на непродовольственные товары составила 4 процента.

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