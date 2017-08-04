Переставший верить в восстановление цен на нефть трейдер закрыл свой фонд

Источник: AP 2017

Как сообщает Bloomberg, Холл, получивший в деловых кругах кличку «Бог» за умение точно предсказывать изменения цен на рынке, сообщил о закрытии своего фонда. Причиной стал тот факт, что цены на нефть так и не выросли, как рассчитывал Холл. В результате только в июне потери Astenbeck Capital составили 30%.

В письме акционерам Холл указал, что в ближайшее время нефтяные цены будут находиться на нынешнем уровне. Рост котировок, по его словам, можно ожидать в следующем году.

Холл известен тем, что вложился в нефтяной рынок, предсказав рост цен до 100 долларов за баррель. После того, как стоимость барреля упала до 30 долларов, инвестор продолжал уверять, что котировки вновь вернутся к максимальным показателям. Однако уже в июне он признал, что ошибся и переоценил влияние соглашения России и ОПЕК о снижении добычи на ситуацию.

Как рассказал Bloomberg независимый эксперт Анас Альхаджи, произошедшее с Astenbeсk Capital демонстрирует, насколько изменилось прогнозирование цен на нефть с появлением на рынке производителей сланцевой нефти.