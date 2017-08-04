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09:18 (мск), источник: VN.ru

Огромный урожай хрена созрел в Новосибирской области

В областном центре почти на каждой остановке общественного транспорта и микрорынках стали торговать хреном. Корень небольшого размера стоит 50 рублей, а большой хрен отдают за сотню. Эксперты подтвердили, что нынешний урожай хрена — один из самых богатых на последние 25 лет.

«Действительно хрена в этом году уйма. Я не помню такого урожая за последние 25 лет. Причина — дождливое лето и особенно июль», — говорит кандидат сельскохозяйственных наук, телеведущая и самая известная новосибирская дачница Людмила Шубина.

По словам Людмилы Шубиной, хрен — растение весьма полезное. И даже лекарственное.

Листья и корни растения богаты витамином С, каротином, минеральными солями, особенно соединениями серы, и горчичным эфирным маслом, которому хрен обязан своим специфическим острым вкусом. Его корни выделяют фитонциды, биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие микроорганизмов. В народной медицине хорошо известно противоцинготное и противопростудное свойство хрена. Из корней готовят кашицу для растираний при радикулите, а также водный настой для полоскания при ангине. При водянке и подагре хрен помогает вывести из организма излишек воды.

«Один минус у этого растения — если с ним не бороться, то им может зарасти весь огород, — продолжает Людмила Николаевна. — Этим летом я лично три раза скашивала кусты хрена, но уже через неделю он вырастал по колено».

Шубина добавила, что это лето примечательно еще одной особенностью для дачников — неурожай малины. «В отсутствии малины виновата аномальная осень 2016 года, — продолжает агроном. — Сентябрь был очень теплым, а в октябре уже выпал снег и наступили морозы. Малина, если можно так выразиться, получила холодовую травму, не успев подготовиться к зиме. Поэтому этим летом многие дачники сетуют на отсутствие этой вкусной ягоды».

Добавим, что экстремальное лето-2017 стало причиной и хилого урожая помидоров. Пытаясь уберечь овощные культуры от температурных перепадов, садоводы плотно закрывают теплицы, однако условия тепличной сауны не дают растениям завязаться.

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