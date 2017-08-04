В Волгоградской области ликвидируют опасный пруд-накопитель кислот

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, на полигоне уже приступили к ликвидации пруда-накопителя синтетических жирных кислот. Отметим, что объект не используется по назначению с 2004 года. После его ликвидации участок рекультивируют — на этой территории высадят фитосанитарные растения. Реализация первого этапа проекта будет проходить в течение года.