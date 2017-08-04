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11:28 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области ликвидируют опасный пруд-накопитель кислот

Опасный пруд ликвидируют на полигоне в Светлоярском районе Волгоградской области и рекультивируют 53 гектара земли, которые использовались для размещения отходов нефтепроизводства.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, на полигоне уже приступили к ликвидации пруда-накопителя синтетических жирных кислот. Отметим, что объект не используется по назначению с 2004 года. После его ликвидации участок рекультивируют — на этой территории высадят фитосанитарные растения. Реализация первого этапа проекта будет проходить в течение года.

Добавим, что специалисты ВолгГТУ разработали и запатентовали технологию, позволяющую обезвредить пруд и свалку в Кировском районе.

«Согласно технологии, ликвидация пруда производится за счет утилизации отходов производства и потребления 3, 4, и 5 классов опасности. Свалочные массы будут укладываться слоями, чередуясь с грунтом, гидроизоляцией и высокоэффективными сорбентами. Этот метод позволяет обезвредить отходы и не допустить образования газовых выбросов», — добавили в областной администрации.

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