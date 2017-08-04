В Волгоградской области ликвидируют опасный пруд-накопитель кислот
Опасный пруд ликвидируют на полигоне в Светлоярском районе Волгоградской области и рекультивируют 53 гектара земли, которые использовались для размещения отходов нефтепроизводства.
Опасный пруд ликвидируют на полигоне в Светлоярском районе Волгоградской области и рекультивируют 53 гектара земли, которые использовались для размещения отходов нефтепроизводства.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, на полигоне уже приступили к ликвидации
Добавим, что специалисты ВолгГТУ разработали и запатентовали технологию, позволяющую обезвредить пруд и свалку в Кировском районе.
«Согласно технологии, ликвидация пруда производится за счет утилизации отходов производства и потребления 3, 4, и 5 классов опасности. Свалочные массы будут укладываться слоями, чередуясь с грунтом, гидроизоляцией и высокоэффективными сорбентами. Этот метод позволяет обезвредить отходы и не допустить образования газовых выбросов», — добавили в областной администрации.