Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин определился с судьбой Ленина
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Путин ответил о дополнительных мерах вслед за высылкой дипломатов
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
Мир уже израсходовал возобновляемые ресурсы 2017 года2 августа мировая экономика полностью использовала весь условный запас возобновляемых природных ресурсов, которые планета может восстановить за год
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп»
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ: Басков пригласил бывшую возлюбленную на свою свадьбу
Эксперт о последствиях отказа РФ от сала Украины
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Die Welt назвала введение новых санкций "триумфом" Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
14День Воздушно-десантных войск—2017
09:14 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Прокуроры собрались в магазин

У ритейлеров может появиться еще одно проверяющее ведомство.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Получив несколько депутатских запросов, Генпрокуратура может начать проверки продовольственных ритейлеров. Как стало известно «Ъ», представители надзорного ведомства встречались с участниками рынка, чтобы определить спорные моменты в отношениях сетей и поставщиков, где возможны нарушения. В прошлый раз прокуратура приходила к ритейлерам в 2015 году на фоне резкого подорожания продуктов. Но сейчас ситуация иная: продовольственная инфляция в разы ниже.

Читайте также
«Закон о кривых огурцах»: необычные стандарты качества продуктов

Генпрокуратура провела встречу с представителями некоммерческих организаций в сфере производства и реализации продовольствия (отраслевых союзов), рассказали «Ъ» несколько участников встречи, состоявшейся в среду. Одной из основных тем совещания стала проблема ущемления прав товаропроизводителей со стороны сетевых компаний при заключении договоров поставки и нарушения законодательства в сфере ценообразования на продукты питания, указано в повестке встречи (есть у «Ъ»).

«Это было первое установочное совещание», — отмечает один из его участников. По его словам, основная цель подобных мероприятий — подключить Генпрокуратуру к проверкам ритейлеров, которые проводит Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «ФАС не всегда получает оперативный доступ к нужной информации, а прокуратура не всегда знает, что нужно искать, поэтому и родилась идея объединить усилия», — поясняет он. Но дальнейшая стратегия пока не выработана, поэтому совещания продолжатся, добавляет собеседник «Ъ».

Прокуратура получила от депутатов, в том числе от вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, несколько запросов, касающихся отношений поставщиков и ритейлеров, а также ценообразования, поэтому решила разобраться в этом вопросе, рассказывает президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, участвовавший в совещании.

Читайте также
Как кризис изменил жизнь россиян: семь основных тенденций

Ранее госпожа Яровая призвала прокуратуру «обеспечить самый пристальный контроль за политикой ценообразования особенно на социально значимые товары», напомнили в ее аппарате. Она предложила включить соответствующий пункт в итоговое решение коллегии Генпрокуратуры 27 июля.

Прокуратура намерена вмешиваться точечно после сигналов о конкретных нарушениях, а не проводить проверки повсеместно, продолжает господин Кацнельсон. По его мнению, привлечение Генпрокуратуры позволит избавить рынок от излишнего популизма законотворцев. «Мы наладили конструктивную работу с Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) по отказу от возвратов хлебной продукции, сейчас нет оснований говорить, что сети нас кошмарят», — подчеркивает он. Другие участники совещания от комментариев отказались. В Генпрокуратуре и ФАС не ответили на запрос «Ъ».

Последний раз прокуроров привлекали к проверке продовольственного рынка в начале 2015 года.

Тогда генпрокурор Юрий Чайка поручил провести повсеместную проверку в связи с резким разгоном продовольственной инфляции. В 2014 году, по данным Росстата, она составила 15,5%, в 2015-м — 14%. В результате было обнаружено, что только в январе 2015 года некоторые товары, например в Пермском крае, подорожали более чем на 150%. После этого краевая прокуратура потребовала провести доследственную проверку менеджмента крупнейших розничных сетей X5 Retail Group и «Магнит», а также компаний «СемьЯ» и «Виват» сразу по четырем статьям Уголовного кодекса, сообщал «Ъ».

Читайте также
Росстат зафиксировал резкое подорожание минимальной корзины продуктов

«Мне неизвестно, что были приняты серьезные санкции в отношении ритейлеров по итогам прошлой проверки, вероятно, нарушения были оперативно устранены», — говорит глава АКОРТ Илья Ломакин-Румянцев. По его мнению, в текущей ситуации привлечение прокуратуры может носить превентивный характер на фоне только складывающейся практики применения обновленного закона «О торговле». Сейчас Генпрокуратура о проверках субъектов закона «О торговле» информацию не предоставляла, отметил господин Ломакин-Румянцев.

Прокуратура регулярно проводит проверки ценообразования в сфере тарифов ЖКХ, на электроносители, при продаже лекарственных средств и т. д., напоминает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Кюрджев. Партнер юридической фирмы ЮСТ Анна Котова-Смоленская говорит, что прокуратура в ходе проверок может проследить разницу между закупочной и розничной ценой товара, а также увидеть, на каком этапе началось повышение цен — у поставщика или уже у ритейлера. Она полагает, что привлечение прокуратуры может быть связано в большей степени со сбором информации о ценообразовании, нежели поиском нарушений в этой сфере, так как наценки государство не регулирует. Сегодня продовольственная инфляция заметно ниже, чем в 2015 году: в июне она составила лишь 4,4%.

Анастасия Дуленкова

Комментарии
1
Брис Борисович
Опять народ посмеётся,над очередным -шоу...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Татарстан предложил сделать татарский государственным языком
Туристы перебираются из Крыма в Большой Сочи
Спецпрокурор США по России сформировал жюри присяжных
Госдеп ответил на сообщение Медведева о «конце надежд»
Китай требует от Индии прекратить испытывать его терпение
Террористы планировали взорвать самолет, летевший из Австралии
Путин поручил ликвидировать экологический ущерб на Байкале
Президент Колумбии заявил о конце демократии в Венесуэле
Спорт
Манчини впервые проиграл в «Зените» Первое поражение Роберто Манчини во главе петербургского клуба случилось в неожиданной ситуации — «Зенит» дома уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда»
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала» Анонимный источник рассказал о причине конфликта телеведущего с руководством канала
Недвижимость
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Петербург объявил о закупке квартир для очередников
Петербург передал РПЦ землю в престижном поселке
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь