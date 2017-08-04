Прокуроры собрались в магазин
У ритейлеров может появиться еще одно проверяющее ведомство.
У ритейлеров может появиться еще одно проверяющее ведомство.
Получив несколько депутатских запросов, Генпрокуратура может начать проверки продовольственных ритейлеров. Как стало известно «Ъ», представители надзорного ведомства встречались с участниками рынка, чтобы определить спорные моменты в отношениях сетей и поставщиков, где возможны нарушения. В прошлый раз прокуратура приходила к ритейлерам в 2015 году на фоне резкого подорожания продуктов. Но сейчас ситуация иная: продовольственная инфляция в разы ниже.
Генпрокуратура провела встречу с представителями некоммерческих организаций в сфере производства и реализации продовольствия (отраслевых союзов), рассказали «Ъ» несколько участников встречи, состоявшейся в среду. Одной из основных тем совещания стала проблема ущемления прав товаропроизводителей со стороны сетевых компаний при заключении договоров поставки и нарушения законодательства в сфере ценообразования на продукты питания, указано в повестке встречи (есть у «Ъ»).
«Это было первое установочное совещание», — отмечает один из его участников. По его словам, основная цель подобных мероприятий — подключить Генпрокуратуру к проверкам ритейлеров, которые проводит Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «ФАС не всегда получает оперативный доступ к нужной информации, а прокуратура не всегда знает, что нужно искать, поэтому и родилась идея объединить усилия», — поясняет он. Но дальнейшая стратегия пока не выработана, поэтому совещания продолжатся, добавляет собеседник «Ъ».
Прокуратура получила от депутатов, в том числе от
Ранее госпожа Яровая призвала прокуратуру «обеспечить самый пристальный контроль за политикой ценообразования особенно на социально значимые товары», напомнили в ее аппарате. Она предложила включить соответствующий пункт в итоговое решение коллегии Генпрокуратуры 27 июля.
Прокуратура намерена вмешиваться точечно после сигналов о конкретных нарушениях, а не проводить проверки повсеместно, продолжает господин Кацнельсон. По его мнению, привлечение Генпрокуратуры позволит избавить рынок от излишнего популизма законотворцев. «Мы наладили конструктивную работу с Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) по отказу от возвратов хлебной продукции, сейчас нет оснований говорить, что сети нас кошмарят», — подчеркивает он. Другие участники совещания от комментариев отказались. В Генпрокуратуре и ФАС не ответили на запрос «Ъ».
Тогда генпрокурор Юрий Чайка поручил провести повсеместную проверку в связи с резким разгоном продовольственной инфляции. В 2014 году, по данным Росстата, она составила 15,5%, в 2015-м — 14%. В результате было обнаружено, что только в январе 2015 года некоторые товары, например в Пермском крае, подорожали более чем на 150%. После этого краевая прокуратура потребовала провести доследственную проверку менеджмента крупнейших розничных сетей X5 Retail Group и «Магнит», а также компаний «СемьЯ» и «Виват» сразу по четырем статьям Уголовного кодекса, сообщал «Ъ».
«Мне неизвестно, что были приняты серьезные санкции в отношении ритейлеров по итогам прошлой проверки, вероятно, нарушения были оперативно устранены», — говорит глава АКОРТ Илья
Прокуратура регулярно проводит проверки ценообразования в сфере тарифов ЖКХ, на электроносители, при продаже лекарственных средств и т. д., напоминает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Кюрджев. Партнер юридической фирмы ЮСТ Анна
Анастасия Дуленкова