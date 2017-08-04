В «Народном банке» прокомментировали колебание курса тенге
Глава «Народного банка» призвала казахстанцев хранить спокойствие и не менять тенге на доллары.
Глава «Народного банка» призвала казахстанцев хранить спокойствие и не менять тенге на доллары.
Председатель «Народного банка» Умут Шаяхметова прокомментировала резкий скачок курса доллара к тенге.
«Ситуация, которая сложилась вчера на рынке… моё мнение, это немножко эмоциональная реакция. Плюс,
Глава «Народного банка» заявила, что казахстанцам не стоит массово скупать американскую валюту.
«Многие люди могут потерять, обменяв по дорогому курсу. Более того, депозиторы, которые хранят деньги по ставке 14%, однозначно выигрывают, находясь по таким ставкам. Конечно, всё зависит от даты размещения, но в целом потери будут больше по конвертации по дорогому курсу», — заявила глава банка.
По последним данным, тенге улучшил позиции по отношению к доллару. Стоимость одного доллара на бирже опустилась до 334 тенге.
Таким образом, доллар за сутки подешевел на 1,54 тенге. Накануне торги завершились на отметке 335,71 тенге, перед этим национальная валюта РК резко подешевела на бирже по отношению к доллару.
Нацбанк, тем не менее, не видит для казахстанцев целесообразности в покупке иностранной валюты. Резкий скачок курса был связан с негативным влиянием дополнительных санкций США в отношении России, пояснил финрегулятор.