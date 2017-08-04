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08:49 (мск), источник: Informburo.kz

В «Народном банке» прокомментировали колебание курса тенге

Глава «Народного банка» призвала казахстанцев хранить спокойствие и не менять тенге на доллары.

Источник: Reuters

Председатель «Народного банка» Умут Шаяхметова прокомментировала резкий скачок курса доллара к тенге.

«Ситуация, которая сложилась вчера на рынке… моё мнение, это немножко эмоциональная реакция. Плюс, кто-то подогревает разговоры о том, что тенге должен девальвировать. Фундаментальных оснований для этого нет. Мы смотрим цены на нефть, на курс рубля к доллару. Конечно же, то, что санкции по отношению к России ужесточили, однозначно негативная ситуация. Но она не должна так отражаться на курсе тенге. Поэтому моё мнение — это эмоциональная реакция со стороны населения. Кто-то пытается нажиться на этих спекулятивных транзакциях. Но сегодня мы видим, что курс укрепляется. Я бы призвала население, особенно депозиторов, не паниковать», — сказала Умут Шаяхметова.

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Глава «Народного банка» заявила, что казахстанцам не стоит массово скупать американскую валюту.

«Многие люди могут потерять, обменяв по дорогому курсу. Более того, депозиторы, которые хранят деньги по ставке 14%, однозначно выигрывают, находясь по таким ставкам. Конечно, всё зависит от даты размещения, но в целом потери будут больше по конвертации по дорогому курсу», — заявила глава банка.

По последним данным, тенге улучшил позиции по отношению к доллару. Стоимость одного доллара на бирже опустилась до 334 тенге.

Таким образом, доллар за сутки подешевел на 1,54 тенге. Накануне торги завершились на отметке 335,71 тенге, перед этим национальная валюта РК резко подешевела на бирже по отношению к доллару.

Нацбанк, тем не менее, не видит для казахстанцев целесообразности в покупке иностранной валюты. Резкий скачок курса был связан с негативным влиянием дополнительных санкций США в отношении России, пояснил финрегулятор.

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