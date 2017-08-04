В Приморье будет работать один из крупнейших нефтехимических кластеров в мире

В их числе и строительство Восточного нефтехимического комплекса в Приморье. К работам должны приступить до конца 2017 года, а чтобы все успеть, необходимо, по словам Владимира Путина, решать вопросы обеспечения газом и транспортной инфраструктуры. Современный нефтехимический и нефтеперерабатывающий комплекс разместится в Партизанском районе. Проектная мощность переработки составит 30 миллионов тонн углеводородного сырья в год. О деталях реализации проекта рассказал губернатор края, который приняло участие в совещании.