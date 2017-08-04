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08:57 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье будет работать один из крупнейших нефтехимических кластеров в мире

Президент России в Амурской области провел совещание по реализации крупнейших инвестиционных проектов Дальнего Востока.

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В их числе и строительство Восточного нефтехимического комплекса в Приморье. К работам должны приступить до конца 2017 года, а чтобы все успеть, необходимо, по словам Владимира Путина, решать вопросы обеспечения газом и транспортной инфраструктуры. Современный нефтехимический и нефтеперерабатывающий комплекс разместится в Партизанском районе. Проектная мощность переработки составит 30 миллионов тонн углеводородного сырья в год. О деталях реализации проекта рассказал губернатор края, который приняло участие в совещании.

Владимир Миклушевский, губернатор Приморского края: «На первом этапе это бензин и масла, и частично полиэтилен, полипропилен. Второй этап будет посвящен полностью полиэтилену, полипропилену и их производным и созданию нефтехимического кластера. Это будет один из самых крупных нефтехимических кластеров в мире».

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