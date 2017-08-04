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09:11 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В «Белых росах» бульдозер скидывает строительный мусор в яму во дворе

Видеозапись появилась в группе «Новости Красноярска» в «ВКонтакте».

Житель «Белых рос» снял видео, как на огороженной площадке рядом с домом рабочий за рулем бульдозера скидывает мусор в яму. Видеозапись появилась в группе «Новости Красноярска» в «ВКонтакте».

Мужчина рассказывает, что на этой площадке в мкр. Пашенный строится новый жилой дом. Застройщик вместо того, чтобы вывезти мусор на свалку, просто закапывает его в будущем дворе. Таких ям уже около пяти, сообщает очевидец.

Напомним, в настоящее время в Красноярске идет активная застройка жилого комплекса «Белые росы». Самый крайний дом был сдан в феврале этого года по адресу ул. Карамзина, 8.

При этом сейчас активно ходят разговоры о банкротстве компании «Белые Росы». В отношении фирмы введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен Анатолий Чурбаков. Впервые о признании застройщика неплатежеспособным стало известно в середине июля.

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