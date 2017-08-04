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09:14 (мск), источник: Восток Медиа

В приморской аптеке объяснили появление нецензурной госзакупки

Руководству учреждения уже известен главный подозреваемый.

В центральной аптеке Находки объяснили, каким образом на сайте «Госзакупки» появился матерный лот, сделанный от имени учреждения. Как сообщила руководительница аптеки Илона Понитаева, это произошло после взлома. Она считает, что за этим стоит уволившийся в июле системный программист.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в минувший четверг на сайте «Госзакупки» от имени центральной аптеки Находки разместили довольно специфический лот. Он по большей части состоял из оскорблений и откровенных фотографий.

Илона Понитаева рассказала, что это стало развитием двухнедельного конфликта с одним из сотрудников аптеки. Началось всё 19 июля, когда неизвестный хакер взломал электронные адреса подразделений аптек, парализовав работу всех 49 компьютеров предприятия. Рухнула вся компьютерная база предприятия. Из-за этого несколько дней находкинцы не могли получить в аптеке лекарства — в том числе льготные.

Главным подозреваемым во взломе стал инженер — системный программист, проработавший в аптеке более 18 лет. Накануне хакерской атаки он вёл себя неадекватно, жаловался на усталость, отключал оборудование из сети. Ему посоветовали уйти в отпуск, однако вместо этого программист написал заявление об увольнении. На следующий день он явился в аптеку и начал своевольничать. Он грубо отключал из сети компьютеры, вскрыл кабинет директора, забрал и спрятал Wi-Fi-роутер и процессор от компьютера Илоны Понитаевой. Охранника, который пытался ему помешать, программист ударил по лицу. После этого директор аптеки написала заявление в полицию.

20 июля неизвестный хакер вмешался в работу кассовых аппаратов, подключённых к единой информационной системе ЦГА. В итоге двум отделениям аптеки (на улицах Арсеньева и Свердлова) пришлось на время прекратить работу. В центральном офисе с помощью удалённого доступа удалили программы, с помощью которых заказывался товар и составлялись цены. Это нарушило работу всей сети аптек. Факт подключения к системе через удалённый доступ подтвердил сторонний специалист, устранявший проблемы. После этого Илона Понитаева отправила заявление в приморское управление ФСБ.

21 июля уволенный системный программист вновь явился в офис аптеки и показал, где спрятал роутер и процессор. Однако в тот же день на сайте аптеки и на некоторых федеральных ресурсах появились снимки из личного архива Понитаевой. По мнению директора аптеки, за этими проделками также стоит буйный сотрудник.

Между тем полиция не спешила реагировать на обращение руководства аптеки. 26 июля руководительница учреждения написала повторное заявление. После этого Илону Понитаеву даже вызвали на допрос — но, по всей видимости, этим дело и ограничилось. «3 августа личные снимки директора аптеки, сопровождаемые нецензурным комментарием, появились на сайте “Госзакупки”. Это говорит о том, что работа правоохранительных органов не дала результатов», — считают в пресс-службе аптеки.

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