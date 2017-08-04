Аграрии Пермского края ведут активную работу по заготовке кормов

Кроме того, будут увеличены страховые выплаты с 5 до 9 млн рублей. Врио губернатора Пермского края Максим Решетников одобрил комплекс мер дополнительной поддержки сельхозпредприятий, предложенный министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.



«Кормозаготовительная техника сельскохозяйственных предприятий вышла в поля, заготовка ведется активно. По предварительной оценке, будет заготовлено не менее 95% запланированного объема грубых и сочных кормов. Остальные 5% будут закуплены», — уверен министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков.



Добавим, что с 10 августа из-за погоды в Прикамье вводится режим ЧС, чтобы в случае невыполнения плана по заготовке кормов аграрии не лишились субсидий. Всего в текущем году планируется заготовить на зимний стойловый период 409 тысяч тонн кормовых единиц в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах, не менее 27 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов на одну условную голову скота.













