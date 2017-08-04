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10:04 (мск), источник: Новости Перми

Аграрии Пермского края ведут активную работу по заготовке кормов

Как сообщило региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия, сельхоз товаропроизводители Пермского края активно продолжают заготовку кормов. На сегодня заготовлено 48% от планируемого объема — 196 тысяч тонн кормовых единиц. Сельхозпредприятия работают практически в круглосуточном режиме.

Источник: Новости Перми

Наиболее активно ведут заготовку кормов хозяйства Нытвенского, Очерского, Еловского, Карагайского, Ординского, Кунгурского, Березовского и Пермского районов.

Правительство Пермского края приняло на прошлой неделе решение о выделении аграриям дополнительно 120 млн рублей субсидий.

Кроме того, будут увеличены страховые выплаты с 5 до 9 млн рублей. Врио губернатора Пермского края Максим Решетников одобрил комплекс мер дополнительной поддержки сельхозпредприятий, предложенный министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.

«Кормозаготовительная техника сельскохозяйственных предприятий вышла в поля, заготовка ведется активно. По предварительной оценке, будет заготовлено не менее 95% запланированного объема грубых и сочных кормов. Остальные 5% будут закуплены», — уверен министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков.

Добавим, что с 10 августа из-за погоды в Прикамье вводится режим ЧС, чтобы в случае невыполнения плана по заготовке кормов аграрии не лишились субсидий. Всего в текущем году планируется заготовить на зимний стойловый период 409 тысяч тонн кормовых единиц в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах, не менее 27 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов на одну условную голову скота.






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