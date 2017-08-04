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10:12 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии названы новые цены на продукты

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Статистики Башкортостана назвали средние потребительские цены на социально значимые продукты в регионе в июле текущего года.

Источник: Башинформ

По данным Башкортостанстата, килограмм говядины (кроме бескостного мяса) обошелся жителям республики в 295 рублей, свинины — 235, баранины — 352, кур — 119.

Мороженую неразделанную рыбу можно было приобрести в среднем за 131 рубль.

Сливочное и подсолнечное масло в июле обошлось населению республики в 477 и 92 рубля, соответственно. Цельное пастеризованное и цельное стерилизованное молоко — 46 и 59 рублей, соответственно.

Десяток куриных яиц обошелся в среднем в 39 рублей. Сахар-песок — в 44 рубля, соль — 9, чай — 685 рублей за килограмм.

Что касается муки и изделий из нее, то килограмм пшеничной муки можно было купить в среднем за 29 рублей. Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной стоил в июле 44 рубля, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — 43 рубля за килограмм. Цена на вермишель примерно такая же — 46 рублей за килограмм.

Из круп самыми дорогими традиционно оказались шлифованный рис и гречневая крупа-ядрица — 50 и 48 рублей за килограмм. Пшено гораздо дешевле — 24 рубля.

Самым дороги овощем в июле стала в республике морковь — 43 рубля за килограмм. Ненамного отстал от нее репчатый лук — 38 рублей за килограмм.

Средняя цена картофеля составила в регионе 31 рубль, свежей белокочанной капусты — 23 рубля за килограмм.

Из фруктов в потребительскую корзину входят только яблоки. Средняя июльская цена на них составила в регионе 95 рублей за килограмм.

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