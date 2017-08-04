Мэрия отменила совещание о реконструкции кинотеатра «Космос»

Обсудить реконструкцию мэр должен был сегодня, 4 августа в самом кинотеатре.

«Планируется, что новый объект будет располагаться на месте кинотеатра “Космос” — объекта культуры, который не используется по назначению с 2013 года. Здание требует реконструкции», — говорили в пресс-службе.