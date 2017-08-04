Мэрия отменила совещание о реконструкции кинотеатра «Космос»
Выездное совещание по планам реконструкции кинотеатра «Космос» и преобразование его в «Центр хоккейного мастерства» отменено, сообщили в
Выездное совещание по планам реконструкции кинотеатра «Космос» и преобразование его в «Центр хоккейного мастерства» отменено, сообщили в
Мэрия отменила совещание о реконструкции кинотеатра «Космос», сообщили в
Обсудить реконструкцию мэр должен был сегодня, 4 августа в самом кинотеатре.
Причину отмены мероприятия в мэрии не назвали.
Напомним, кинотеатр «Космос» планировали реконструировать и преобразовать в «Центр хоккейного мастерства».
«Планируется, что новый объект будет располагаться на месте кинотеатра “Космос” — объекта культуры, который не используется по назначению с 2013 года. Здание требует реконструкции», — говорили в