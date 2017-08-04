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10:24 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мэрия отменила совещание о реконструкции кинотеатра «Космос»

Выездное совещание по планам реконструкции кинотеатра «Космос» и преобразование его в «Центр хоккейного мастерства» отменено, сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Мэрия отменила совещание о реконструкции кинотеатра «Космос», сообщили в пресс-службе мэрии города.

Обсудить реконструкцию мэр должен был сегодня, 4 августа в самом кинотеатре.

Причину отмены мероприятия в мэрии не назвали.

Напомним, кинотеатр «Космос» планировали реконструировать и преобразовать в «Центр хоккейного мастерства».

«Планируется, что новый объект будет располагаться на месте кинотеатра “Космос” — объекта культуры, который не используется по назначению с 2013 года. Здание требует реконструкции», — говорили в пресс-службе.

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