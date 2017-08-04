Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Германия поставила США условие продолжения давления на Россию
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп»
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Штурм прикрыла обнаженное тело болгарскими перцами - СМИ
После Порошенко Киев может воевать с РФ – эксперт
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Die Welt назвала введение новых санкций "триумфом" Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
8«Скирда Патрика»
09:50 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфа признана самым дорогим городом Башкирии по ценам на молоко

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкирская столица продолжает оставаться самым дорогим городом республики по ценам на цельное пастеризованное молоко.

Источник: Башинформ

По данным выборочного наблюдения Башкортостанстата, в июле литр молока обошелся уфимцам в 46,93 рубля.

В Сибае такое же молоко стоило 45,71 рубля литр, в Стерлитамаке — 43,53 рубля.

Самым дешевым городом по стоимости пастеризованного молока стал Нефтекамск — 43,44 рубля за литр.

Средняя цена на молоко в целом по республике составила в июле 45,57 рубля.

В июне пастеризованное молоко обходилось жителям республики несколько дороже — 46,11 рубля за литр. В мае еще дороже — 46,57 рубля.

Ранее статистики Башкортостана назвали средние июльские цены на социально значимые продукты в регионе, включая мясо, молоко, рыбу, крупы, овощи и хлеб.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Спецпрокурор США по России сформировал жюри присяжных
Госдеп ответил на слова Медведева о «конце надежд»
Китай требует от Индии прекратить испытывать его терпение
СМИ: Генпрокуратура может начать проверять цены на продукты
В Госдуме призвали сократить число фейковых партий
Путин обещал подумать над предложением баллотироваться в 2018 г.
СМИ: цены на лекарства растут в 3 раза быстрее инфляции
Спорт
Манчини впервые проиграл в «Зените» Первое поражение Роберто Манчини во главе петербургского клуба случилось в неожиданной ситуации — «Зенит» дома уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда»
Авто
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше Неправильная транспортировка груза оказалась не самым серьезным нарушением, которое допустил водитель
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала» Анонимный источник рассказал о причине конфликта телеведущего с руководством канала
Недвижимость
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Петербург объявил о закупке квартир для очередников
Петербург передал РПЦ землю в престижном поселке
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь