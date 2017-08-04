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10:17 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани сдали три подъезда на 75 квартир проблемного ЖК «МЧС»

Три подъезда проблемного дома ЖК «МЧС» сдали в Казани, сообщает пресс-служба исполкома.

4 августа обманутые дольщики «Фона» получают ключи от 75 квартир. Однако сразу заселиться в новые квартиры у жильцов не получится: в комнатах нет линолеума, обоев, а потолки не побелены.

На встрече с дольщиками мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что в августе-сентябре этого года, в Инспекцию госстройнадзора РТ будут подаваться документы по оставшимся блокам первого дома (кроме высотного блока Г) для получения на них заключений о соответствии и разрешений на ввод. Решение по блоку Г будет найдено в течение 10 дней.

Кроме того, по словам Ильсура Метшина, найдено решение по пятому дому. Его будет достраивать компания «Ак Таш».

«Еще три подъезда первого дома введены в эксплуатацию, то есть 9 подъездов из 18 мы уже победили», — отметил Ильсур Метшин.

Напомним, что первые три подъезда на 78 квартир (блок Ж) были сданы перед Новым годом, в мае ввели в эксплуатацию еще 87 квартир в блоке А. Таким образом, на сегодня в этом доме введено в эксплуатацию 240 квартир из 527.

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