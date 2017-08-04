В Казани сдали три подъезда на 75 квартир проблемного ЖК «МЧС»
Три подъезда проблемного дома ЖК «МЧС» сдали в Казани, сообщает
Три подъезда проблемного дома ЖК «МЧС» сдали в Казани, сообщает
4 августа обманутые дольщики «Фона» получают ключи от 75 квартир. Однако сразу заселиться в новые квартиры у жильцов не получится: в комнатах нет линолеума, обоев, а потолки не побелены.
На встрече с дольщиками мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что в
Кроме того, по словам Ильсура Метшина, найдено решение по пятому дому. Его будет достраивать компания «Ак Таш».
«Еще три подъезда первого дома введены в эксплуатацию, то есть 9 подъездов из 18 мы уже победили», — отметил Ильсур Метшин.
Напомним, что первые три подъезда на 78 квартир (блок Ж) были сданы перед Новым годом, в мае ввели в эксплуатацию еще 87 квартир в блоке А. Таким образом, на сегодня в этом доме введено в эксплуатацию 240 квартир из 527.