В Казани сдали три подъезда на 75 квартир проблемного ЖК «МЧС»

4 августа обманутые дольщики «Фона» получают ключи от 75 квартир. Однако сразу заселиться в новые квартиры у жильцов не получится: в комнатах нет линолеума, обоев, а потолки не побелены.

На встрече с дольщиками мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что в августе-сентябре этого года, в Инспекцию госстройнадзора РТ будут подаваться документы по оставшимся блокам первого дома (кроме высотного блока Г) для получения на них заключений о соответствии и разрешений на ввод. Решение по блоку Г будет найдено в течение 10 дней.

Кроме того, по словам Ильсура Метшина, найдено решение по пятому дому. Его будет достраивать компания «Ак Таш».

«Еще три подъезда первого дома введены в эксплуатацию, то есть 9 подъездов из 18 мы уже победили», — отметил Ильсур Метшин.