Назначен новый председатель правления БСБ Банка
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 4 августа Сергей Дубков назначен председателем правления ЗАО «БСБ Банк». Соответствующая информация размещена на сайте банка, сообщает БЕЛТА.
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 4 августа Сергей Дубков назначен председателем правления ЗАО «БСБ Банк». Соответствующая информация размещена на сайте банка, сообщает БЕЛТА.
Решение было принято общим собранием акционеров БСБ Банка.
Кроме того, членом совета директоров, председателем Комитета по рискам избрана Надежда Ермакова, которая с 2015 года является председателем наблюдательного совета Банка БелВЭБ. До этого она возглавляла Национальный банк Беларуси.
Сергей Дубков около двух лет занимал должность заместителя председателя правления Белинвестбанка, а до этого более 15 лет проработал в Национальном банке на различных руководящих должностях.
Как сообщалось, Национальный банк Беларуси с 26 июня отозвал лицензию ЗАО «БСБ Банк» в части отдельных банковских операций с физическими лицами. Такое решение принято с учетом выявленных в ходе проверки банка нарушений и недостатков в деятельности.