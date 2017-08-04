Назначен новый председатель правления БСБ Банка

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Решение было принято общим собранием акционеров БСБ Банка.

Кроме того, членом совета директоров, председателем Комитета по рискам избрана Надежда Ермакова, которая с 2015 года является председателем наблюдательного совета Банка БелВЭБ. До этого она возглавляла Национальный банк Беларуси.

Сергей Дубков около двух лет занимал должность заместителя председателя правления Белинвестбанка, а до этого более 15 лет проработал в Национальном банке на различных руководящих должностях.