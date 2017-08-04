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09:34 (мск), источник: БЕЛТА

Назначен новый председатель правления БСБ Банка

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 4 августа Сергей Дубков назначен председателем правления ЗАО «БСБ Банк». Соответствующая информация размещена на сайте банка, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Решение было принято общим собранием акционеров БСБ Банка.

Кроме того, членом совета директоров, председателем Комитета по рискам избрана Надежда Ермакова, которая с 2015 года является председателем наблюдательного совета Банка БелВЭБ. До этого она возглавляла Национальный банк Беларуси.

Сергей Дубков около двух лет занимал должность заместителя председателя правления Белинвестбанка, а до этого более 15 лет проработал в Национальном банке на различных руководящих должностях.

Как сообщалось, Национальный банк Беларуси с 26 июня отозвал лицензию ЗАО «БСБ Банк» в части отдельных банковских операций с физическими лицами. Такое решение принято с учетом выявленных в ходе проверки банка нарушений и недостатков в деятельности.

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