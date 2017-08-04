Жители Жигалово жалуются на дефекты в новых домах

«В адрес регионального отделения ОНФ поступил ряд обращений от жителей Жигалово с жалобами на качество домов, возведенных по программе переселения из ветхого и аварийного жилья», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Анатолий Стрельцов. По его словам, люди пожаловались на отсутствие или неисправность системы вентиляции в санузлах и на кухнях, установку одного счётчика на несколько квартир. Нарекания жильцов вызвала и замена заводских отопительных котлов на печи, которые в ряде случаев оказались неисправными. Заселившись в новые дома, переселенцы обнаружили неработающую сантехнику, отсутствие водонагревателей. Стены домов оказались не утеплёнными. Здания сдавались зимой без наружного утепления стен, без внешней обшивки. По словам жителей, сейчас утепление производится при помощи сырых досок, пораженных гнилью.

Внутри квартир также имеются значительные недостатки. В доме 12 на улице Слободской техническим заданием было предусмотрено наличие мойки, ванны или душевой кабины. Но по факту жильцы увидели душевой поддон со шторкой, при этом санузел был отгорожен от квартиры ширмой, а не стеной, что является нарушением технического задания, предусматривающего обособленное помещение.

«Все проблемные дома построены одним подрядчиком, освоившим в Жигалово свыше 65 млн рублей бюджетных средств. Мы считаем необходимым выяснить, насколько законно подписание актов выполненных работ муниципалитетом, а также оплата за невыполненные объемы работ. К сожалению, это не первый случай. Ранее активисты ОНФ выявили факты возведения некачественных домов в поселках Магистральном, Улькане, Казачинском, Баклашах, Усть-Куте», — отметил Стрельцов.