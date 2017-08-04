Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
В Бангладеш впервые успешно разделили сиамских близнецов
ЛНР отреагировали на заявление Киева о глушении каналов РФ
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
«Правит беспредел»: эксперт о разгуле бандитизма на Украине
Пушков: Девятый вал наследия Порошенко уже близко
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Die Welt назвала введение новых санкций "триумфом" Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10Перестрелка в здании Мособлсуда
12:07 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жители Жигалово жалуются на дефекты в новых домах

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Иркутской области обратились в прокуратуру области и в следственный комитет РФ по региону с просьбой проверить правомерность принятия домов с многочисленными недоделками для расселения из аварийного жилья в Жигалово. ОНФ просит министерство строительства и местные власти принять план действий для устранения дефектов в домах, сообщает 4 августа 2017 года пресс-служба.

«В адрес регионального отделения ОНФ поступил ряд обращений от жителей Жигалово с жалобами на качество домов, возведенных по программе переселения из ветхого и аварийного жилья», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Анатолий Стрельцов. По его словам, люди пожаловались на отсутствие или неисправность системы вентиляции в санузлах и на кухнях, установку одного счётчика на несколько квартир. Нарекания жильцов вызвала и замена заводских отопительных котлов на печи, которые в ряде случаев оказались неисправными. Заселившись в новые дома, переселенцы обнаружили неработающую сантехнику, отсутствие водонагревателей. Стены домов оказались не утеплёнными. Здания сдавались зимой без наружного утепления стен, без внешней обшивки. По словам жителей, сейчас утепление производится при помощи сырых досок, пораженных гнилью.

Внутри квартир также имеются значительные недостатки. В доме 12 на улице Слободской техническим заданием было предусмотрено наличие мойки, ванны или душевой кабины. Но по факту жильцы увидели душевой поддон со шторкой, при этом санузел был отгорожен от квартиры ширмой, а не стеной, что является нарушением технического задания, предусматривающего обособленное помещение.

«Все проблемные дома построены одним подрядчиком, освоившим в Жигалово свыше 65 млн рублей бюджетных средств. Мы считаем необходимым выяснить, насколько законно подписание актов выполненных работ муниципалитетом, а также оплата за невыполненные объемы работ. К сожалению, это не первый случай. Ранее активисты ОНФ выявили факты возведения некачественных домов в поселках Магистральном, Улькане, Казачинском, Баклашах, Усть-Куте», — отметил Стрельцов.

До завершения программы по расселению из аварийного жилья остался месяц, и необходимо сделать все возможное, чтобы допущенные строительные недоделки в «новых аварийных» домах были устранены, уверены общественники.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Госдеп ответил на сообщение Медведева о «конце надежд»
Спецпрокурор США по России сформировал жюри присяжных
Путин пообещал подумать о выдвижении на очередной срок
СМИ: Генпрокуратура может начать проверять цены на продукты
Парламентская оппозиция РФ требует убрать партии-«спойлеры»
Опрос показал, как россияне относятся к новым санкциям США
СМИ: цены на лекарства растут в 3 раза быстрее инфляции
Спорт
Манчини впервые проиграл в «Зените» Первое поражение Роберто Манчини во главе петербургского клуба случилось в неожиданной ситуации — «Зенит» дома уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда»
Авто
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше Неправильная транспортировка груза оказалась не самым серьезным нарушением, которое допустил водитель
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер из «Гарри Поттера» Роберт Харди скончался на 92-м году жизни
Недвижимость
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Петербург объявил о закупке квартир для очередников
Петербург передал РПЦ землю в престижном поселке
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь