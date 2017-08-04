Поврежденный шов моста на улице Малиновского в Ростове починят к 5 августа
Поврежденный шов моста на улице Малиновского в Ростове обещают починить к 5 августа.
Поврежденный шов моста на улице Малиновского в Ростове обещают починить к 5 августа.
Согласно информации из официальных источников, конструкции деформационного шва на путепроводе через железнодорожные пути по улице Малиновского были повреждены в результате движения грузовиков весом более 20 тонн.
В настоящее время с целью недопущения дополнительных разрушений на подъездах к мосту установили дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим и движение грузового транспорта весом свыше 20 тонн.
Ведется подготовка материалов для восстановления поврежденной конструкции.
Напомним, что в январе 2017 года началась разработка проектной документации для реконструкции путепровода.
Преступить к реализации проекта планируется в 2018 году.