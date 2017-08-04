Эксперт: Жизнь молдавского бизнеса хороша на бумаге
Процветание молдавского бизнеса существует только на бумаге, считает экономический эксперт, известный журналист Влад Берку.
Процветание молдавского бизнеса существует только на бумаге, считает экономический эксперт, известный журналист Влад Берку.
В исследовании для Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul он говорит, что «несмотря на политику правительства по сокращению проверок малого и среднего бизнеса, а также снижение числа контролирующих органов, деловая среда недовольна условиями ведения предпринимательской деятельности».
Берку напомнил, что по результатам исследования Всемирного банка (ВБ), только 13% довольны проводимыми реформами, а 60% считают, что они ничего не изменят.
По словам эксперта, «проблема состоит в том, что какая бы не была проверка, все равно она связана с коррупцией».
«Можно сократить количество необходимых документов и проверяющих органов, но это не изменит менталитет чиновников, которые привыкли получать взятки, что доказывают многочисленные аресты в последнее время», — отмечает он.
В понимании «деловой среды, проблему можно решить, создав единую электронную систему отчетности для малых и средних предприятий, а также снизив давление на бизнес, в первую очередь, со стороны Национального агентства по безопасности пищевых продуктов и Государственной налоговой службы».