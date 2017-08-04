Эксперт: Жизнь молдавского бизнеса хороша на бумаге

Источник: Noi.md

В исследовании для Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul он говорит, что «несмотря на политику правительства по сокращению проверок малого и среднего бизнеса, а также снижение числа контролирующих органов, деловая среда недовольна условиями ведения предпринимательской деятельности».

Берку напомнил, что по результатам исследования Всемирного банка (ВБ), только 13% довольны проводимыми реформами, а 60% считают, что они ничего не изменят.

По словам эксперта, «проблема состоит в том, что какая бы не была проверка, все равно она связана с коррупцией».

«Можно сократить количество необходимых документов и проверяющих органов, но это не изменит менталитет чиновников, которые привыкли получать взятки, что доказывают многочисленные аресты в последнее время», — отмечает он.