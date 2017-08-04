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09:47 (мск), источник: Noi.md

Эксперт: Жизнь молдавского бизнеса хороша на бумаге

Процветание молдавского бизнеса существует только на бумаге, считает экономический эксперт, известный журналист Влад Берку.

Источник: Noi.md

В исследовании для Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul он говорит, что «несмотря на политику правительства по сокращению проверок малого и среднего бизнеса, а также снижение числа контролирующих органов, деловая среда недовольна условиями ведения предпринимательской деятельности».

Берку напомнил, что по результатам исследования Всемирного банка (ВБ), только 13% довольны проводимыми реформами, а 60% считают, что они ничего не изменят.

По словам эксперта, «проблема состоит в том, что какая бы не была проверка, все равно она связана с коррупцией».

«Можно сократить количество необходимых документов и проверяющих органов, но это не изменит менталитет чиновников, которые привыкли получать взятки, что доказывают многочисленные аресты в последнее время», — отмечает он.

В понимании «деловой среды, проблему можно решить, создав единую электронную систему отчетности для малых и средних предприятий, а также снизив давление на бизнес, в первую очередь, со стороны Национального агентства по безопасности пищевых продуктов и Государственной налоговой службы».

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